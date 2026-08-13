Porušili eno največkrat fotografiranih hiš v Strugah

4. avgusta je minilo tri leta od hudih poplav, ki so zajele Slovenijo, in močno zaznamovale življenja mnogih. Med drugim je bila močno prizadeta Zgornja Savinjska dolina. Med podobami in videi tistega usodnega dne je bila ena največkrat fotografiranih hiš v Strugah, in sicer tik ob regionalni cesti Ljubno–Logarska dolina v občini Luče.

Hiša ob cesti v Strugah, opomnik na eno najhujših nesreč, ki je doletele mnoge. FOTO: Dejan Javornik

Nagnjena hiša mlade družine, ki se je vanjo vselila le kratek čas pred hudimi poplavami, zgradili pa so jo nasproti hiše sorodnikov, je bila, tudi ko posledice poplav niso bile več tako močno vidne, opomnik na tisi tragični avgust 2023. Nekaj časa se je hiša prodajala, zdaj pa jo podirajo, kot so na facebook strani sporočili iz podjetja PRO-NA, ki se ukvarja s projektiranjem in nadzorom. Kot so zapisali, so nadzirali gradnjo hiše, v torek pa so jo začeli zaradi znanih razlogov rušiti. Kot je razvidno iz spodnje fotografije, narejene danes, so od hiše ostale le še ruševine.

Porušena hiša v Strugah. FOTO: M. B.