Porušili eno največkrat fotografiranih hiš v Strugah

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4. avgusta je minilo tri leta od hudih poplav, ki so zajele Slovenijo, in močno zaznamovale življenja mnogih. Med drugim je bila močno prizadeta Zgornja Savinjska dolina. Med podobami in videi tistega usodnega dne je bila ena največkrat fotografiranih hiš v Strugah, in sicer tik ob regionalni cesti Ljubno–Logarska dolina v občini Luče.
Nagnjena hiša mlade družine, ki se je vanjo vselila le kratek čas pred hudimi poplavami, zgradili pa so jo nasproti hiše sorodnikov, je bila, tudi ko posledice poplav niso bile več tako močno vidne, opomnik na tisi tragični avgust 2023. Nekaj časa se je hiša prodajala, zdaj pa jo podirajo, kot so na facebook strani sporočili iz podjetja PRO-NA, ki se ukvarja s projektiranjem in nadzorom. Kot so zapisali, so nadzirali gradnjo hiše, v torek pa so jo začeli zaradi znanih razlogov rušiti. Kot je razvidno iz spodnje fotografije, narejene danes, so od hiše ostale le še ruševine.
Tri leta po katastrofalnih poplavah avgusta 2023 je bilo na najbolj prizadetih območjih narejenega veliko, a obnova še zdaleč ni končana. Država je za odpravo posledic namenila 1,57 milijarde evrov, odstraniti namerava 354 najbolj ogroženih objektov, številni prebivalci pa še vedno čakajo na nadomestne parcele ali nove domove.
Župani prizadetih občin ocenjujejo, da je napredek velik, vendar opozarjajo na dolgotrajne postopke, pomanjkanje izvajalcev in vse zahtevnejšo birokracijo. Pri tem ostajajo odprta tudi vprašanja prihodnje poplavne varnosti, predvsem glede državnega prostorskega načrta za Zgornjo Savinjsko dolino in načrtovanih zadrževalnikov.
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