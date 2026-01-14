Opozorila, da so protipoplavni ukrepi nujni, odškodnine pa tudi

Predlog državnega prostorskega načrta (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini bodo javno predstavili v ponedeljek v Žalcu. Kmetje so že predlagali zadržanje vseh postopkov za sprejetje DPN, dokler ne bodo pristojni opravili sestankov z lastniki kmetijskih gospodarstev. Žalski župan Janko Kos na drugi strani poudarja, da gre tu za širši družbeni interes, tudi v Celju opozarjajo, da so ukrepi še premalo ambiciozni, zlasti jih moti, ker v DPN ni območja dela Medloga.