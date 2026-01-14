  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Opozorila, da so protipoplavni ukrepi nujni, odškodnine pa tudi

    Kmetje v Spodnji Savinjski dolini so pričakovano proti suhim zadrževalnikom, javna obravnava državnega prostorskega načrta bo prihodnji teden.
    Poplavljene Petrovče v občini Žalec avgusta 2023. Takega pogleda noče nihče več. Kakšna bo cena? FOTO: arhiv KS Petrovče
    Galerija
    Poplavljene Petrovče v občini Žalec avgusta 2023. Takega pogleda noče nihče več. Kakšna bo cena? FOTO: arhiv KS Petrovče
    Špela Kuralt
    14. 1. 2026 | 05:00
    5:23
    A+A-

    Predlog državnega prostorskega načrta (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini bodo javno predstavili v ponedeljek v Žalcu. Kmetje so že predlagali zadržanje vseh postopkov za sprejetje DPN, dokler ne bodo pristojni opravili sestankov z lastniki kmetijskih gospodarstev. Žalski župan Janko Kos na drugi strani poudarja, da gre tu za širši družbeni interes, tudi v Celju opozarjajo, da so ukrepi še premalo ambiciozni, zlasti jih moti, ker v DPN ni območja dela Medloga.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poplavna varnost

    Osem suhih zadrževalnikov za reševanje Savinjske doline

    Do 6. februarja zbirajo pripombe na objavljeni državni prostorski načrt za Spodnjo Savinjsko dolino.
    Špela Kuralt 22. 12. 2025 | 19:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Urejanje voda

    Predlanska ujma razkrila sistemske težave

    Na 36. Mišičevem vodarskem dnevu v Mariboru smo slišali opozorila in pozive za nujno reorganizacijo vodarstva, kar pa nekatere skrbi.
    Špela Kuralt 4. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaradi neustrezne obrazložitve

    Objekti ob Savinji znova v strokovni presoji, del že odkupljen

    Upravno sodišče je zaradi pomanjkljive obrazložitve razveljavilo sklepe o rušitvi, postopki se vračajo na začetek.
    8. 1. 2026 | 11:54
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Protipoplavni ukrepi

    Skrb vzbuja umeščanje zadrževalnikov, enega je odnesel antraks

    Suhe zadrževalnike v Spodnji Savinjski dolini so izločili iz kohezijskih sredstev, nad čimer so župani zelo nezadovoljni.
    Špela Kuralt 27. 11. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Repovž: Slovensko sodstvo ščiti politike

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    Mirt Bezlaj 13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    13. 1. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    poplaveCeljeprotipoplavni ukrepidržavni prostorski načrtSavinjahmeljarji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Andrej Košak - Punk je bil za demokratizacijo in svobodo

    Z dokumentarcem Punk pod komunističnim režimom se je poklonil svoji generaciji, ki je povzročila kulturne in družbene spremembe.
    Zdenko Matoz 14. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za sredo, 14. januar

    Kaj vam prinašajo zvezde? Danes je čas za introspekcijo in nove začetke.
    14. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Maske

    Človek si kdaj pa kdaj želi biti nekdo drug

    Razstava v Slovenskem etnografskem muzeju razkriva oblike in pomene maskiranja; od kurenta do maske bitja Rangda iz Indonezije.
    Pia Prezelj 14. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Po kosilu

    Vsi zbrani se zelo jasno zavedajo nevarnosti, ki jih tako po svetu (Donald Trump) kot v Slovenijo (Janez Janša) prinaša desni populizem.
    Marko Kočevar 14. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Zimska rekreacija

    Tek na smučeh: čas, ko je dobro izkoristiti vsak dan snežne odeje

    V idealnih razmerah je po Sloveniji speljanih 200 kilometrov prog. Snežna odeja se počasi že tanjša.
    Simona Bandur 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Maske

    Človek si kdaj pa kdaj želi biti nekdo drug

    Razstava v Slovenskem etnografskem muzeju razkriva oblike in pomene maskiranja; od kurenta do maske bitja Rangda iz Indonezije.
    Pia Prezelj 14. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Po kosilu

    Vsi zbrani se zelo jasno zavedajo nevarnosti, ki jih tako po svetu (Donald Trump) kot v Slovenijo (Janez Janša) prinaša desni populizem.
    Marko Kočevar 14. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Zimska rekreacija

    Tek na smučeh: čas, ko je dobro izkoristiti vsak dan snežne odeje

    V idealnih razmerah je po Sloveniji speljanih 200 kilometrov prog. Snežna odeja se počasi že tanjša.
    Simona Bandur 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo