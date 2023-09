Poplave odnašajo razvoj slovenske znanosti

V nadaljevanju preberite:

Številni slovenski vrhunski znanstveniki so ta teden z velikim razočaranjem prebrali obvestilo Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris), v katerem je ta poročala o znatnih rezih. Zaradi stroškov popoplavne obnove ima ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) na razpolago manj sredstev, kot so napovedali in pričakovali. Ker je denarja premalo, je Aris (Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS) med številnimi drugi rezi preklical tudi javni razpis za financiranje raziskovalnih projektov Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) Nova obzorja in ERC potencial, raziskovalni projekti v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise ERC pa se bodo znižali za kar dve tretjini. Ukinjajo oziroma nižajo tudi številne druge razpise, namenjene zlasti perspektivnim mlajšim raziskovalcem.