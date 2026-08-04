Tri leta od poplav: Nekateri, ki so ostali brez doma, nimajo še niti parcele

Danes, ko so rečne struge skoraj suhe, si je težko predstavljati, da so se pred natančno tremi leti prebivalci 183 občin zbudili v katastrofo. Voda je 4. avgusta leta 2023 pred sabo odnašala vse, tudi sanje. Tri leta pozneje posledic ujme marsikje ni več videti, narejenega je bilo veliko. A še zdaleč niso vsi v novih in varnih domovih, državo na vodotokih čaka še veliko dela. Župani občin, ki so bile v ujmi med najbolj prizadetimi, poudarjajo, da so država in občine naredili zelo veliko, a je še vedno preveč birokracije. Težko čakajo tudi na ukrepe za večjo poplavno odpornost. Kljub grozljivi suši se namreč zavedajo, da je jesen lahko povsem drugačna.