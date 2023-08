Poplavljeni hitijo s sanacijo in čakajo županov nastop

Poplava v naselju montažnih hiš v Sneberjah se utegne preleviti v resno socialno krizo, saj so številni tamkajšnji prebivalci starejši in upokojenci, ki bodo kompleksno sanacijo razmočenih hiš težko sami financirali.

Medtem ko jih navdušujeta medsebojna solidarnost in hiter odziv prostovoljcev, gasilcev in humanitarnih organizacij, ki so jim priskočili na pomoč, bodo danes dočakali srečanje z županom, ki jim bo razkril, kako jim lahko pomaga mestna občina Ljubljana. Po naših informacijah bo za sanacijo na voljo vsaj milijon evrov.

Minuli konec tedna, ko se je na poplavljenih območjih trlo prostovoljcev, ki so želeli po svojih močeh pomagati prizadetim v poplavah, so zaradi njihovega velikega navala morali omejiti dostop do posamičnih krajev.

V naselju 80 montažnih hiš v Sneberjah so bili tudi številni prostovoljci, a naval očitno ni bil tolikšen, da bi bilo treba uradno omejiti dostop v naselje.

Ulice, ki so že več kot en teden zasute s smetmi, premočeno izolacijo in opremo, odstranjeno iz poplavljenih hiš, se uslužbenci mestne snage trudijo sproti čistiti, a so pri tem le delno uspešni, čeprav so kupi odpadkov ta konec tedna le bili nekoliko manjši kot pretekle dni.

Prostovoljka Tadeja pravi, da je v Sneberje prišla pomagat s skupino, ki jo je organiziral Inštitut 8. marec. FOTO: Dejan Javornik

V naselju ne skrivajo nezadovoljstva nad odzivom mestnih oblasti na izredne razmere. Aleša Poredoša in številne druge naše sogovornike je še posebno zabolelo, ko so slišali, da se je župan Zoran Janković pohvalil, kako jo je Ljubljana v poplavi dobro odnesla.

»Hvaležni smo za hiter odziv župljanov, skavtov, tabornikov, humanitarnih organizacij in vseh drugih prostovoljcev. Problem našega naselja pa je, da bo sanacija hiš precej draga, tri četrtine prebivalstva pa je starejših ljudi, ki si bodo s svojimi pokojninami res težko privoščili drago sanacijo,« opozarja Poredoš.

Župan o solidarnosti in sežigalnici

Župana smo včeraj prosili za odziv, a smo izvedeli, da bo rešitve najprej predlagal prebivalcem Sneberij, šele potem bo z dogovorom in podrobnostmi, kako naj bi bila sredstva razdeljena, seznanil javnost.

Kot smo zvedeli, se bo danes na Sneberskem nabrežju srečal s tamkajšnjimi stanovalci in jim povedal, kako jim bo mesto pomagalo. Po naših informacijah bo za sanacijo na voljo vsaj milijon evrov. Zadnja županova uradna izjava na temo poplav je bila objavljena v soboto.

»V naravni katastrofi, ki je tokrat prizadela pretežni del Slovenije in je največja v samostojni Sloveniji, je Ljubljana izšla brez večjih posledic tako na infrastrukturi kot tudi na javnih objektih. Iz vsega, kar je bilo povedano, je jasno, da je to predvsem zasluga že izvedenih protipoplavnih ukrepov, za katere smo v MOL namenili 14 milijonov evrov, ob tem pa je DRSV v veliki meri že izvedel protipoplavne ukrepe na Malem grabnu in Gradaščici,« je v izjavi za javnost na facebooku zapisal župan Ljubljane Zoran Janković.

Starejši bodo sami težko počistili svoja od vode močno poškodovana bivališča, zato nujno potrebujejo pomoč prostovoljcev, s svojimi pokojninami pa bodo tudi težko plačali sanacijska dela. FOTO: Dejan Javornik

Ob tem je napovedal, da bodo v prihodnjih dveh letih izvedli še čiščenje oziroma poglobitev Ljubljanice, s čimer bodo dodatno povečali poplavno varnost Ljubljane.

Poudaril je, da je nujno, da direktorat za vode (DRSV) konča ukrepe na Malem grabnu in Gradaščici ter da se še letos začne gradnja zadrževalnika Razori v sosednji občini, saj se je tudi v tem primeru izkazalo, kako pomembno je sodelovanje države in občine.

»V tem trenutku pa je naša dolžnost, da pokažemo solidarnost in z vsemi svojimi zmožnostmi in službami pomagamo občinam, ki so bile v ujmi veliko bolj prizadete. V tem trenutku je naš RCERO največji tovrstni objekt v Sloveniji in sprejema odpadke tudi iz drugih občin. V nadaljevanju si želim, da bo ob njem zgrajena tudi sežigalnica, ki bo omogočila še hitro in varno uporabo odpadkov, hkrati s tem pa tudi pridobivanje energije.

Ne želim si namreč predstavljati, kaj bi šele bilo, če bi se katastrofa zgodila v hladnih mesecih,« je v svoji izjavi zapisal ljubljanski župan, ki bo na novinarski konferenci v sredo podal aktualne informacije o zagotavljanju pomoči po poplavah meščankam in meščanom in tudi drugim prizadetim občinam v Sloveniji, ki so se za pomoč obrnile na mestno občino Ljubljana.