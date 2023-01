Popoldne bo ponekod po državi spet snežilo

Padavine so danes ponoči spet zajele večji del države, a bodo do jutra ponehale. Dopoldne bo še suho, popoldne pa se bodo od juga razširile nove padavine, na spletni strani navaja Agencija RS za okolje (Arso).

Po nižinah Gorenjske in Koroške bo snežilo, drugod bo deloma deževalo, deloma snežilo. Na jugozahodu, Štajerskem in v Prekmurju bo prehodno zapihal južni do jugozahodni veter, vmes bo lahko tudi zagrmelo, so zapisali pri Arsu.

Obilno sneženje v zadnjem dnevu je povzročilo snegolom. FOTO: Črt Piksi/Delo

Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 1, na Primorskem od 3 do 7 stopinj Celzija, so dodali.

Obilno sneženje v zadnjem dnevu je povzročilo tudi snegolom in izpade elektrike. Ob 17. uri včeraj je bilo tako brez preskrbe z električno energijo še vedno sedem transformatorskih postaj, in sicer dve na območju enote Ljubljana okolica, tri na območju Trbovelj, ena na območju Novega mesta in ena na območju Kočevja. Večina napak pa je bila sicer v popoldanskih urah odpravljenih, so pojasnili pri Elektro Ljubljana.