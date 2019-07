Popoldne spet možnost močnejših neurij s točo

Po podatkih Agencije za okolje je nad Slovenijo v pretekli uri nastalo nekaj močnejših nevihtnih celic, in sicer na severovzhodu Slovenije, na Goriškem in na južnem Primorskem.Na postaji Tatre v občini Kozina je med 13.30 in 14. uro padlo 20,70 mm padavin.Celice večinoma potujejo v smeri proti jugu. Po oceni radarske odbojnosti se lahko ob njih pojavljajo nalivi, močni sunki vetra in toča. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki, opozarjajo.V naslednjih urah se bo nevihtna aktivnost po Sloveniji še okrepila. Zvečer se bo ozračje umirilo.