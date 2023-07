Popoldne spet možne močnejše nevihte

Popoldne in zvečer bodo predvsem v severovzhodni in severozahodni Sloveniji možne močnejše nevihte, za ta del države je Agencija RS za okolje (Arso) izdala oranžno opozorilo. V petek pa se bo po njihovih napovedih verjetnost krajevnih neurij povečala povsod po Sloveniji, zato so za petek izdali oranžno opozorilo za vso državo.

Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, še napovedujejo meteorologi z Arsa.

Kot napovedujejo na portalu Neurje.si, se lahko v popoldanskih urah na severu in severovzhodu države razvije ali Slovenijo z avstrijske strani doseže posamezna nevihta, tudi močnejša. Ponekod je tudi možnost neviht z močnejšimi nalivi, silovitim vetrom, možna je tudi toča. Na razvoj močnejših neviht bo vplival vetrovni stržen, ki je v tem predelu ugoden. Nevihte bodo potovale v smeri proti vzhodu in jugovzhodu.

Za petek je za območje celotne Slovenije Arso izdal oranžno opozorilo. Vreme bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Nekatere nevihte bodo tudi močnejše.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.