Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončni mrk. V času največje faze mrka bo Sonce že za obzorjem, zato bomo priča le prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja.

Sončni mrk nastane, ko Luna pride med Sonce in Zemljo ter nanjo vrže svojo senco in ustvari nenavaden mrak.

V delih severne poloble bo viden popolni sončni mrk, ki ga bo najprej mogoče opazovati nad odročnim območjem severne Rusije. Senca se bo nato raztezala čez vzhodno Grenlandijo, zahodno Islandijo, severni del Atlantskega oceana, severno in osrednjo Španijo in skrajni severovzhod Portugalske.

V večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, ter v Kanadi, na severu ZDA in v severozahodni Afriki bo viden delni mrk, ko bo Luna zakrila le del Sončeve ploskve.

Kot je za STA pojasnil profesor z oddelka za geografijo mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna, bo delni sončni mrk pri nas viden v večernem času. Začel se bo okoli 19.25, največja prekritost bo nastopila ob 20.16, ko bo Luna zakrila približno 91 odstotkov premera Sonca. Ker bo sonce pri nas zašlo že približno štiri minute prej, največje faze mrka po njegovih besedah ne bomo mogli opazovati, temveč bo vidna le njegova prva polovica. Stopnja prekritosti bo sicer nekoliko večja v jugozahodni kot v severovzhodni Sloveniji.

Za čim boljše opazovanje je po njegovih besedah priporočljivo izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. »Idealne so višje ležeče točke, kjer pogleda proti obzorju ne zastirajo stavbe, drevesa ali reliefne ovire,« je dejal.

Pri opazovanju sončnega mrka je nujno upoštevati varnostna priporočila. Kot opozarjajo oftalmologi, neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev. Za varno opazovanje priporočajo izključno uporabo namenskih zaščitnih očal z ustreznimi certifikati. Pri otrocih pa morajo biti očala otroške velikosti, da zagotovijo zadostno zaščito.

Pričakovanje popolnega sončnega mrka v Reykjaviku. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Kmalu po mrku bodo nebo preplavili Perzeidi

Že kmalu po mrku bodo nočno nebo preplavili Perzeidi. Gre za enega najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. V idealnih razmerah, na temni lokaciji brez svetlobnega onesnaženja, je med vrhuncem roja mogoče opaziti tudi do sto utrinkov na uro. Letos bodo pogoji še posebej ugodni, saj bo luna v fazi mlaja.

Za opazovanje Perzeidov je najbolje izbrati temno lokacijo zunaj mest. Posebna oprema ni potrebna, dovolj je že prost pogled. Tudi razporeditev planetov bo to noč izjemno ugodna za opazovanje. Opazovali bomo lahko večino planetov v našem osončju, z nekaj sreče v jutranjem času še pred sončnim vzhodom tudi planeta Merkur in Jupiter.

Brian May, kitarist skupine Queen, je eden izmed svetovno najbolj znanih lovcev na mrke in astrofizik. Popolni sončni mrk bo doživel v vzhodni Španiji. FOTO: Suzanne Plunkett /Reuters

Kitarist skupine Queen: To je nekakšno božje darilo

Kitarist skupine Queen Brian May, ki je tudi eden izmed svetovno najbolj znanih lovcev na mrke in astrofizik, je odpotoval v vzhodno Španijo, da bi doživel popolni sončni mrk. »Ta mrk je zelo nizko na nebu, zato morate imeti zelo dobro obzorje,« je za britanski BBC Newsnight povedal May, ki bo mrk opazoval iz observatorija visoko v gorah.

»To je nekakšno božje darilo, ki je ravno sredi črte popolnosti. Tako, da dejansko vidite Sonce, ki ga Luna popolnoma zakriva,« je dejal britanski zvezdnik.

»Želim si le uporabiti oči, ušesa, vsa čutila, da vsrkam tisto, v čemer resnično sodelujem, in to je edinstvena izkušnja, ker čutiš, da veš, kje si v vesolju,« je še povedal 79-letni May, ki je doktorat iz astronomije pridobil leta 2007 na londonskem Imperial Collegeu.