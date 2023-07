Popolnoma sem avtonomen glede na 82. člen ustave

V nadaljevanju preberite:

Govorice o razkolih v poslanski skupini Gibanja Svoboda so se začele stopnjevati z dnevom vložitve oziroma predstavitve predloga zakona, ki je preoblikoval dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To je bil 12. april. Od takrat naprej so te govorice neprestane. Mi se jim na poslanski skupini večkrat lepo nasmejemo. Kombinacija piarja in zavarovalniškega lobija je bila tukaj precej uspešna pri produkciji člankov, ki govorijo o domnevnem razkolu v naši poslanski skupini. Niso pa bili uspešni pri učinkih, saj je bila poslanska skupina na to pripravljena. V poslanski skupini smo se o tem pogovorili in nam je popolnoma jasno, da stojimo drug z drugim do konca.