Popotovanje, ki razkriva bogati svet manjšin

Izhodišča za popotovanje skozi dežele manjšin so italijanska palača Gravisi-Buttorai v Kopru, slovenski Narodni dom v Trstu, furlanski svetilnik ob izlivu reke Tilment v Bibionu in ladinski center Cico v mestu Santo Stefano di Cadore, oboje v italijanski Benečiji. Ob tem je mogoče obiskati še vrsto drugih krajev in znamenitosti, ki so povezani s kulturno dediščino manjšin na območju Slovenije in Italije, vključno z germanskimi Kimbri z gorskih območij Benečije.

Pet narodnostnih in jezikovnih manjšin – Italijani v Sloveniji ter Slovenci, Furlani, Ladinci in Kimbri v Italiji – je skupaj pridobilo evropski čezmejni projekt Primis, na podlagi katerega so z zasnovo multimedijskih centrov v Kopru, Trstu, Bibionu in v Santo Stefano di Cadore ter s spletnim portalom v slovenščini, italijanščini in angleščini (primisproject.regione.veneto.it/home) želeli obogatiti turistično ponudbo v krajih, v katerih živijo.