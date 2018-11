Popovič obljubil parcelo pravoslavni cerkvi

Milan Mandarić z vsemi topovi nad koprskega župana. Foto Mavric Pivk

Spor z Mandarićem dosegel vrhunec

Boris Popovič vrača Mandariću dvakratno. FOTO: Jure Eržen

Mandarić ne more kupiti Primorskih novic

Koper – Koprski županje prve dni oktobra obiskal Beograd in srbskega patriarha pravoslavne cerkve Irineja, o čemer so ta ponedeljek obširneje poročali v beograjskem dnevniku Danas. Pozornost srbskih novinarjev je zbudila nenavadna publiciteta, ki jo je pravoslavna cerkev posvetila srečanju. Namen srečanja je bil, po pisanju Danasa, pripravljenost koprskega župana, da pomaga pri gradnji pravoslavne cerkve v Kopru.Danas se sklicuje na poročanje pravoslavne TV Hram in na spletni portal zagrebško-ljubljanske metropolije. Po mnenju Danasa je bilo takšno poročanje pravoslavne cerkve podpora koprskemu županu pred volitvami. Sklicuje se na mnenje pravoslavnih vernikov, ki so ugotovili, da Popoviča prej niso nikoli opazili, da bi bil v kakršni koli zvezi s pravoslavno cerkvijo. Isti časopis pa napačno poroča, da je nameraval Boris Popovič pravoslavni cerkvi omogočiti nakup zemljišča Milana Mandarića. Resnica je drugačna. Jutri bo občina Koper izpeljala javno dražbo, na kateri bo med 15 nepremičninami prodajala tudi 1511 kvadratnih metrov veliko parcelo med nakupovalnim središčem Tuš in koprsko avtobusno postajo, in to za izklicno ceno 152.000 evrov (brez DDV). Cena bi bila za marsikoga zanimiva, če bi smel na njej graditi poslovne objekte. Toda direktorica občinske upravenam je včeraj povedala, da je »v fazi sprejemanja« odlok o prostorskem načrtu, ki predvideva na tem mestu sakralni objekt. V delovnem besedilu OPPN ni zapisano, za kakšen sakralni objekt (za katero veroizpoved) gre. Toda upravičeno dvomimo, da se bo za to parcelo v tako kratkem času lahko ogrela še katera druga verska skupnost.Spor med Borisom Popovičem inje dosegel vrhunec tudi zaradi nedavne odločitve koprskega mestnega sveta, ki je sprejel odlok o prostorskem načrtu Centralni park Koper in to ravno na Mandarićevi parceli Toncity, namenjeni za gradnjo poslovnih prostorov in stanovanj. Mandarićevo podjetje MM Investicije je za tri hektarje veliko stavbno in zazidljivo parcelo plačalo več milijonov evrov, že leta 2008 občini tri milijone evrov komunalnega prispevka, vsako leto pa mora občini plačati še 80.000 evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Kmalu potem, ko je podjetje pridobilo gradbeno dovoljenje in vgradilo temelje, je občina Koper sprejela odlok o začasnih ukrepih in zavarovanju prostora prav na tej parceli. Zdaj pa so sprejeli še odlok, da bo na tej parceli nastal glavni mestni park z jezerci, ribnikom in rekreativnimi površinami. Odlok je začel veljati v ponedeljek, včeraj pa je na njegov račun Mandarićeva odvetniška pisarnana ustavno sodišče podala pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti.Carmen Dobnik nam je odgovorila, da bo lastnik zemljišča Mandarić uporabil vsa pravna sredstva in od občine zahteval povrnitev vse nastale škode. Ko smo vprašali pravnega zastopnika občine Koper, odvetnika, kako je lahko občina spremenila OPPN med samo gradnjo (gradnja temeljev šteje za začetek gradnje), nam je odgovoril, da spremenjeni prostorski načrt ne more zaustaviti gradnje objekta, ki ima pravnomočno gradbeno dovoljenje. Matoza smo razumeli, da bi Mandarić torej lahko gradil poslovno-stanovanjski objekt (kakršni so tudi v soseščini). Hkrati je Franci Matoz odločno zavrnil očitek odvetnice Carmen Dobnik, na podlagi katerega je zoper Matoza vložila prijavo na Odvetniško zbornico Slovenije zaradi domnevne kršitve kodeksa odvetniške poklicne etike, ki naj bi jo Matoz zagrešil s svojimi izjavami v sodni zadevi– Milan Mandarič. »Na sodišču sploh še nisem bil zaslišan v omenjeni zadevi. Ko bom, bom pričal tako, da ne bom kršil kodeksa. Če gospod Mandarić izgublja na sodiščih, naj zato ne piše neutemeljenih prijav!« je za Delo povedal Franci Matoz.V zadnjih dneh se je razširila novica, da naj bi si Milan Mandarić želel kupiti časopisno hišo Primorske novice. To so nam potrdili tudi Mandarićevi najbližji sodelavci: »Milan Mandarić je večinskemu lastniku Primorskih novic (Splošni plovbi Portorož in Petru Döhleju) izrazil resen interes za nakup Primorskih novic in zdaj čakamo na njihov odgovor. Zdi se nam zanimiv projekt, saj ima velik tržni potencial,« nam je odgovoril. Prokurist Splošne plovbepa je možnost prodaje deleža Splošne plovbe zavrnil: »Primorske novice niso naprodaj. Če in ko bomo Primorske novice prodajali, bomo iskali najboljšega ponudnika. Družbena pogodba ne predpisuje predkupne pravice ostalim imetnikom deleža, kar pomeni, da lahko prodamo komur hočemo in kadar hočemo. Zdaj to ni v igri,« je pojasnil Rok Hladnik.