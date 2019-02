Popovič pustil Kopru samo za lani 20 milijonov evrov odprtih računov

Koper - Koprski občinski proračun mora letos pokriti za približno 20 milijonov evrov računov za vse naložbe in stroške, ki jih je v lanskem volilnem letu zastavil prejšnji župan Boris Popovič. Če hoče občina te račune poravnati, se mora ob obstoječih 30,8 milijona dolgov dodatno zadolžiti za 4,59 milijona evrov,je pred četrtkovim sprejetjem proračuna povedal župan Aleš Bržan in končno imenoval svoje podžupane. To so : poklicna podžupanja Jasan Softić, in nepoklicni Olga Franca, Patrik Peroša ter Mario Steffe iz vrst narodnosti.



»Na kratko bi lahko ocenil, da gre za realen proračun,« je dejal Aleš Bržan v nasprotju s superlativi, ki jih je uporabljal Boris Popovič za svoje prejšnje proračune. Ti so bili: »fantastični«, »superfantastični« in celo »džabest« proračuni. Velik del lanskega »superfantastičnega« proračuna mora pokriti občina letos. Lani so v koprski občini uspeli zbrati 71 milijonov prihodkov in imeli za 76 milijonov evrov odhodkov. Lanski prihodki so bili nekoliko višji, ker so iz evropskih sredstev pridobili za nekaj čez 11 milijonov evrov nepovratih sredstev. Letošnjih prihodkov bo po načrtih 59,5 milijiona evrov in za okoli 70 milijonov evrov odhodkov.



»Če nam letos ne bi bilo treba za lani opravljene naložbe, za katere se poplačevanje vleče še v letošnje leto, plačati 20 milijonov evreov, se naši občini ne bi bilo treba nič zadolžiti,« je pojasnil Aleš Bržan. Med večjimi dolgovi, ki ostajajo od lani, je denimo 800.000 evrov na račun olimpijskega bazena (v katerem se dela še niso zaključila, čeprav je Popovič bazen z velikim ognjemetom odprl že sredi oktobra lani), 300.000 evrov na račun mestnega parka in 200.000 na račun peščenih igrišč za odbojko. Kar 6,5 milijona evrov je predvidenih za gradnjo mestne garažne hiše pod Muzejskim trgom, za celo vrsto popravil in posegov v občinske ceste, ureditev obalnega pasu in obveznosti iz naslova lizingov. Samo za vzdrževanje olimpijskega bazena občina letos načrtuje 600.000 evrov.



Sicer pa je od letošnjih nekaj manj kot 70 milijonov odhodkov predvidenih 41,8 milijona za tekoče poslovanje in 26 milijonov evrov za investicijske odhodke. Aleš Bržan je poudaril, da bo proračun namenil veliko več za vsebine na področju kulture, mladih in sociale. Med drugim so letos v proračunu predvideli prodajo razglednega stolpa (gradu) Glem, za katerega je Popovičeva uprava predlani namenila 550.000 evrov. Alešu Bržanu se zdi tudi povsem nepotrebna prodaja palače, v kateri gostuje italijanski konzulat, ki za zdaj tam ohranja svoj sedež. Prav tako so namesto predvidenih 200.000 evrov za potovanja članov kabineta na sejem turističnih križarjenj v Miami in na Kitajsko za letos predvideli le 49.500 evrov stroškov za takšna potovanja, Aleš Bržan pa ne namerava potovati v Miami: »Sodelavci so me prepričevali, da bi bilo potrebno ohraniti stik s poslovneži iz sveta potniških križarjenj, vendar sem ocenil, da letos te potrebe ni,« je dejal Bržan.



Med Popovičevo zapuščino je tudi skoraj 2000 sodnih postopkov, kar razlaga milijonske stroške za odvetniške pisarne, ki so jih porabili v času prejšnje županske oblasti. Aleš Bržan je povedal, da še posebej izstopata odškodninska tožba podjetja Finali Tradeing za 3 milijone evrov in primer Hotela Koper (za 2,7 milijona evrov). Za čim več sodnih sporov bodo skušali najti rešitve po mirni poti in dogovoru. Podobno kot tudi s podjetnikom Milanom Mandarićem, ki mu je občinski svet s sprejetjem OPPN onemogočil nepremičninske načrte v projektu Toncity: »Očitno bomo morali ponovno spreminjati prostorski načrt in dovoliti tisto, kar je bilo Toncityju že dovoljeno,« je povedal Bržan.



Koprski župan je povedal, da bo Jasna Softić od 1. marca poklicna podžupanja za področje mladine, otrok, razvoja in mesta Koper, Olga Franca bo podžupanja za podeželje, zdravstvo in socialo, Patrik Peroša za šport, predstavnik italijanske narodnosti med podžupani bo sedanji koordinator za kulturo koprske samoupravne skupnosti Italijanov Mario Steffe, ki je po stažu najstarejši svetnik. »Število podžupanov se bo spreminjalo in ne bo vezano na mandat, ampak na opravljanje nalog s posamzenga področja. Gašpar Gašpar Mišič ni svetovalec, ampak ima moje pooblastilo za delovanje na področju infrastrukturnih projektov in odnosov med občinami. Imam dva svetovalca: Roberta Šuca in delno zaposlenega Aleksandra Pahorja,« je pojasnil Bržan. Povedal je tudi, da so se župani za novega direktorja Rižanskega vodovoda dogovorili, da bo to postal Martin Pregelj, vodja operative iz Adriainga.