Popovič si je premislil, ladja jutri odpluje zadnjič

Koprski podjetnik in nekdanji župan Boris Popovič si je očitno premislil in je odstopil od prevzema (nakupa) potniške ladje Laho. Jutri zjutraj odpluje zadnjič proti puljski ladjedelnici v razrez za staro železo. Njen sedanji lastnik Viko Kveder je na spletni strani objavil: »Ko smo že verjeli, da se bo zgodba ladje Laho nadaljevala, si je kupec, ki je obljubil njeno rešitev, žal, premislil. Kljub našim prizadevanjem, številnim pogovorom, upanju in želji, da bi našla novo življenje, je odločitev tokrat dokončna.«