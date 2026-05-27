    Slovenija

    Popovič v Izolo, kjer ga čaka Žbogar, v Kopru spet Bržan

    Kdo bi bili župani obalnih občin in koliko možnosti imajo - Popovič ne gre samo v Izolo, še bolj je presenetil s predvolilno podporo Meiri Hot
    Boris Popović se politično umika iz Kopra in napoveduje naskok na župansko funkcijo v Izoli. Foto Jože Suhadolnik
    Boris Popović se politično umika iz Kopra in napoveduje naskok na župansko funkcijo v Izoli. Foto Jože Suhadolnik
    Boris Šuligoj
    27. 5. 2026 | 16:44
    5:52
    »Res je, letos bom kandidiral za župana v Izoli. To bo postalo zelo kmalu tudi uradno, ko bom odstopil s funkcije mestnega svetnika v občini Koper. To se bo zgodilo po skoraj 24 letih in tedaj ne bo več dilem o moji kandidaturi,« nam je odgovoril nekdanji dolgoletni koprski župan Boris Popovič, ki zdaj že osmo leto opravlja funkcijo svetnika v koprskem mestnem svetu.

    Politična preigravanja, špekulacije, preustroj v novem državnem zboru se še niti niso dodobra zaključili, ko se politično vrenje z državne ravni postopoma seli na lokalno raven. Javnomnenjska raziskava, ki so jo že januarja pri Mediani naročili v lokalnem glasilu Obala Plus, je pokazala, da ima Boris Popovič izrazito prednost in največ županskih možnosti v Izoli. V Kopru pa bi Aleš Bržan imel kakšen odstotek prednosti pred Popovičem.

    Boris Popovič je v svojem odgovoru na naše vprašanje pojasnil, da je zadnje čase veliko dvomov o tem, ali bo res kandidiral v Izoli. S svojim izstopom iz mestnega sveta pa bo postalo jasno, da ga Koper ne zanima. Popovičeva stranka Koper je naš ima v koprskerm mestnem svetu kar 11 svetnikov in je najmočnejša svetniška skupina. Svetniška skupina županove Liste Aleša Bržana šteje le 8 članov, Gibanje Svoboda jih je do nedavnega imela 6, zdaj pa je izstopila Mojca Kačinari in jih imajo le še pet. Trije so svetniki italijanske narodnosti, pet svetniških mest je razdeljenih med Levico, Oljko, SDS in SD.

    Bržan bo imel veliko protikandidatov

    Alešu Bržanu je dejal, da je 95 odstotkov verjetnosti, da se bo še v tretje potegoval za župansko funkcijo, da so v osmih letih veliko naredili v Kopru in da je še nekaj nalog, ki bi jih radi dokončali. Zelo verjetno bo kandidirala tudi koprska podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič iz Gibanja Svobode, vendarj e pri tem poudarila, da mora občinski odbor stranke še speljati vse postopke potrjevanja kandidatov. Socialni demokrati še niso imenovali svojega kandidata, toda poslanka Meira Hot je povedala, da je najresnejša kandidatka SD za županjo v Kopru Jasna Softić, ki je bila do lani celo koprska podžupanja in županova desna roka. Poleg nje bo prav tako z veliko verjetnostjo kandidiral Jure Colja (SDS), ki še ni dokončno potrjen, vendar je na nedavnih volitvah v državni zbor prejel v prvem koprskem volilnem okraju skoraj petino glasov vseh volivcev. »Seznam kandidatov bomo potrdili in objavili šele v začetku septembra,« je dejal Colja. Verjetnost županske kandidature napovedujejo tudi za Zmaga Jelinčiča (SNS), ki je že nekaj let koprski občan. Bržana je v zadnjem času zapustilo nekaj sodelavcev. Nazadnje njegov svetovalec Robert Šuc, pred tem pa tudi večletni direktor Marjetice Koper Davor Briševac.

    Odločen nastop proti sedanjemu županu napoveduje lista Zavedno Koper, v kateri so pred nekaj dnevi za predsednika na nedavnem kongresu ponovno potrdili dirigenta iz Kopra Patrika Grebla, podpredsednika pa sta še Rado Pišot (ZRS Koper) in Katja Pegan (Gledališče Koper). Lista je na kongres zvabila več znanih Koprčanov: Dorjana Marušiča, Marka Fillija, Marijo Mahne, Igorja Vučiča, Aleksandra Pahorja in druge. Prav Aleksandra Pahorja (ki je pred 8 leti močno pomagal Bržanu do zmage) si v tej listi najbolj želijo za županskega kandidata. Po naših neuradnih informacijah pa si Aleksander Pahor bolj želi kandidirati v Ankaranu, kjer je župan Gregor Strmčnik izjavil, da na novembrskih volitvah ne bo več kandidiral. Ankaransko občino je vodil tri polne mandate in enega pred tem, ko občina še ni bila ustanovljena, Ankaranska občina je edina od štirih ob morju, kjer jim je uspelo sprejeti občinski prostorski načrt.

    Popovič zgladil spore z družino Hot

    V Izoli je tudi že jasno, da sedanji župan Milan Bogatič ne bo več kandidiral. Boris Popovič bi imel v izolski občini več možnosti tudi zaradi številnih očitkov, da je v Izoli v zadnjem mandatu najmanj narejenega v primerjavi s preostalimi tremi sosednjimi občinami. Edini zdaj znan vidnejši protikandidat Borisu Popoviču bo znani slovenski jadralec in olimpionik Vasilij Žbogar (Lista Vasilija Žbogarja), ki je doslej poldrugo leto opravljal funkcijo podžupana. Žbogar opozarja, da bodo njegovo kandidaturo organi liste šele potrjevali.

    V piranski občini je ponovno kandidaturo napovedal Andrej Korenika, ki je prepričan, da je s sodelavci opravil veliko večje delo kot vrsta njegovih predhodnikov. Javnomnenjska raziskava pred štirimi meseci je to potrdila, saj je tedaj Koreniki kazala na videz nedosegljivo prednost. Toda kar nekaj je tudi nezadovoljnih z njegovim vodenjem občine. Zaradi tega je menda prišlo do povezave med portoroškim podjetnikom Vejsilom Hotom in Popovičem, ki sta očitno zakopala vse zamere. Boris Popovič je pred državnozborskimi volitvami celo podprl Meiro Hot (zaradi njenega uspešnega dela v državnem zboru). Zaradi nasprotovanja Hota in Popoviča Korenika ne bo imel povsem lahkega dela, pri ponovni kandidaturi v Piranu. O drugih protikandidatih v Piranu ni slišati veliko. Veliko verjetnost kandidiranju je napovedal Robert Smrekar (Demokrati), ki pa mora dobiti potrditev odbora stranke.

    Novice  |  Slovenija
    Gasilci opozarjajo

    Ne podcenjujte dima in ne odlašajte s klicem na 112

    Drobne napake in neodločnost ob prvih znakih požara lahko močno otežijo gašenje in povečajo škodo, ki jo povzroči ogenj.
    Novica Mihajlović 27. 5. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Italiji

    Na Giru čaroben dan za Danca, prekletstvo za Norvežana

    Dirka po Italiji se bliža koncu, Michael Valgren pa je potrdil, da preživlja drugo tekmovalno pomlad in prišel do velike etapne zmage.
    Nejc Grilc 27. 5. 2026 | 17:18
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Matjaž Kek

    Sanchez izpraznil mesto, ki pripada Matjažu Keku

    Nogometni klub Rijeka se je razšel z Victorjem Sanchezom. Vedno bolj glasne so govorice, da se na Rujevico vrača Matjaž Kek.
    27. 5. 2026 | 17:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rezervacije nastanitev

    Sobodajalci svarijo pred lažnimi rezervacijami prek Bookinga

    Pred poletno sezono se pričakuje porast zlorab pri rezervacijah nastanitev prek spletne platforme. Kako se zaščititi?
    Maja Grgič 27. 5. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Poplave in suše

    Popravljajo rešitve, ki so jih kolegi načrtovali pred 30 leti

    Vodi je treba dati prostor in jo upočasniti, da ne priteče v mesto z vso hitrostjo, ne pa graditi višjih nasipov, ki so vedno znova prenizki.
    Borut Tavčar 27. 5. 2026 | 17:00
    Preberite več
