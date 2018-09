Popoviču se je udrl športni park

Graditi na 38 metrih blatne »marmelade«

Boris Šuligoj Foto Boris Šuligoj

Popravilo bo stalo, plačala naj bi zavarovalnica

Koper –se je prva večja pridobitev, ki naj bi jo odprl pred volitvami, nekoliko zapletla. Lep in velik športni park s šestimi igrišči za odbojko na mivki in skoraj 400 metrov dolgo tartansko tekaško stezo, ki so jo želeli odpreti 6. oktobra, se je v noči s sobote na nedeljo udrl za več kot meter. Park, za katerega je občina namenila 1,272 milijona evrov, že ima uporabno dovoljenje, vendar ga izvajalec Grafist Koper še ni predal investitorju. Kaj je bilo krivo, da je prišlo do tako velike napake, v Kopru še raziskujejo. Lastnik in prokurist Grafistanam je zatrdil, da je napako mogoče popraviti pred volitvami, kar je bila seveda tudi želja naročnika.»Krivi so avtorji projektne dokumentacije, vendar še ne bom govoril, kateri,« je včeraj za Delo povedal župan Boris Popovič. Strokovnjaki si v Kopru že več dni ogledujejo dokončani športni park s tekaško stezo in lepo urejenimi odbojkarskimi igrišči in poskušajo ugotoviti, zakaj se je tolikšen del površine parka udrl več kot meter globoko. To se je zgodilo na približno desetini celotnega parka ob razbremenilnem Kanalu Grande na Bonifiki.Sprva so park hoteli odpreti že maja letos, vendar je ta park očitno rojen pod malce nesrečno zvezdo, saj so imeli gradbinci že na začetku kar precej dela s pripravo zemljišča, ker so dela začeli lansko mokro jesen in so dolgo rili po težkem blatu. Projekte je izdelal sežanski studio Aporia, odgovorni projektant je bil biro Draft, vendar so predstavniki občine Koper (beri župan Boris Popovič) šele spomladi letos ugotovili, da tekaška steza po teh projektih ne bi potekala v isti ravnini, pač pa bi se ob kanalu spustila nekoliko navzdol. Koprski župan je zato podprl mnenje svojih svetovalcev, da je bolje, če stezo zravnajo s terenom (cesto in kolesarsko potjo) v bližini. Zato je koprska občina zadolžila drugega (pravzaprav tretjega) projektanta (PS Prostor iz Kopra), ki je upošteval koprsko željo in predvidel, da na to površino pripeljejo kakih 500 kubičnih metrov dodatne zemlje, s katero so zravnali površino športnega parka. Projektantz PS Prostor trdi, da ta dodana zemljina ni mogla biti kriva za vdor, saj naj bi šlo za zanemarljivo dodatno obtežbo, ker so na velikem delu površine dodajali samo 40 centimetrov debelo plast materiala, le ponekod pa so ga dodali do 1,4 metra.Udrti teren si je že v torek ogledal geomehanik, ki je opravil dodatne analize in bo dodal nova navodila, po katerih naj bi v najkrajšem času izdelali sanacijski projekt. Izračunal je, da je na tem mestu približno 38 metrov mulja, preden pride do trde podlage. Včeraj si je gradbišče ogledal tudi izvedenec gradbene stroke Salko Pivač, ki bo pregledal vso dokumentacijo, gradbeni dnevnik, poročila nadzora in napisal poročilo o tem, zakaj je prišlo do zdrsa zemljine. Iz nekaterih virov smo izvedeli, da sta poleg dodatnega nanosa materiala verjetno kriva tudi podtalnica in predvsem zelo močvirnat teren. Očitno je prišlo do takega delovanja silnic nanesenega terena, da je spodrinil mehko podlago v globini, nanesena zemlja pa se je za dober meter (ponekod tudi poldrugi meter) posedla.Več strokovnjakov je menilo, da bo treba zabiti ustrezno število lesenih pilotov in dodati zgoščene zagatnice. To pomeni, da bi pač morali poskrbeti za temeljenje vsaj bočnega dela privzdignjenega parka po zgledu solinarske tehnike, ki jo uporabljajo za gradnjo nasipov (ali objektov) ob kanalih na solinskih poljih. Prvi mož Grafista Ante Guberac je ocenil, da bodo sanacijski projekt pridobili v nekaj dneh. Sami pa bi potem dela opravili v mesecu, največ poldrugem mesecu dni.Nihče se tudi ni preveč obremenjeval s stroški, ki so nastali, saj so menda vsi udeleženi v tem projektu ustrezno zavarovani, če bi ugotovili, da so pri svojem delu naredili napako. Koliko bo stalo popravilo, nam nihče ni hotel oceniti. Popravilo bo terjalo najmanj več deset tisoč evrov dodatnih stroškov. Če je zdrs zemljine uničil desetino parka, potem bi lahko ocenili, da bo popravilo stalo desetino naložbe.Občina je za športi park namenila 1,27 milijona evrov (od tega je bilo 922.000 evrov evropskih in državnih sredstev mehanizma celostnih teritorialnih naložb), 350.000 evrov pa je predvidenih iz občinskega proračuna. Iz občine Koper so odgovorili, da bosta škodo sanirala oba izvajalca (Adriaing in Grafist). »Ko bo znano, kdo je odgovoren za nastali položaj, pa bo občina sprožila ustrezne odškodninske postopke.«Župan Boris Popovič pa je ob tem primeru dejal, da so lahko srečni, ker se jim takšne napake ne dogajajo vsak dan, in kot glavnega krivca ošvrknil sistem javnih naročil, ki terja izbiro najcenejših projektantov, izvajalcev, nadzornikov ... »Mislim, da bi projektanti morali vedeti, da so pri takšni gradnji potrebni piloti. In mislim, da bo stroka našla krivca,« je dejal Popovič. Projektanti pa trdijo, da je projekt prestal revizijo in da nanj na občini ni bilo pripomb.Na drugi strani razbremenilnega Kanala Grande Grafist gradi še večji rekreacijski in večnamenski park, ki bi moral biti dograjen do volitev in bo stal 2,9 milijona evrov.