Popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev

22. aprila je bil v spletnem Delu objavljen članek , v katerem T. K. navaja, da odpoved, ki jo je prejela, razume kot signal, da Lidl Slovenija ne želi imeti sindikata in da podjetje namerava z ustrahovanjem preprečiti sindikalno organiziranje, kar ne drži. Ponovno poudarjamo, da bi v Lidlu Slovenija vsakega zaposlenega, ki bi kršil pogodbene obveznosti ali obveznosti iz delovnega razmerja, torej ravnal tako, kot je ravnala T.K., obravnavali enako.Da članstvo v sindikatu na odpoved T.K. ni vplivalo, je potrdilo tudi Delovno in socialno sodišče, ki je s sklepom v zvezi z zadržanjem odpovedi T.K. zavzelo stališče, da Lidl Slovenija odpovedi ni podal zaradi sindikalnega delovanja zaposlene, temveč zato, ker je kršila delovne obveznosti.Sodišče je ugotovilo še, da tudi iz poziva sindikata, da se postopek ustavi, ne izhaja, da bi bila odpoved posledica sindikalnega delovanja zaposlene. Iz obrazložitve začasne odredbe tako izhaja, da odpoved ni bila nezakonita.Izjava Ladislava Rožiča, da so na seznamu očitkov T.K. opisane zadeve, ki jih pravzaprav ne izvaja nihče, ni resnična. V tem primeru gre za delovnopravne obveznosti, ki jih morajo opravljati vsi zaposleni na delovnem mestu vodje poslovne enote. Prav tako ne držijo njegove trditve, da podjetje člane nagovarja k izstopu iz sindikata, saj poslovodstvo podjetja nikoli ni izdalo navodila o opravljanju zagovorov o razlogih za včlanitev v sindikat ali navodila o drugih oblikah prepričevanja sodelavk in sodelavcev, povezanih s članstvom v sindikatu.