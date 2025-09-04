Popravek: Zoper Hmezad TMT vloženo naznanilo suma kaznivega dejanja.

V elektronskem mediju www.delo.si je bil dne 07.08.2025 objavljen prispevek z naslovom »Zoper Hmezad TMT vloženo naznanilo suma kaznivega dejanja«, ki napačno in zavajajoče prikazuje dejstva, da je podjetje HMEZAD – TMT d.o.o. sklenilo prodajno pogodbo in kupilo vetrnico, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev javnega naročila. Podjetje HMEZAD – TMT d.o.o. je skladno z razpisnimi pogoji in zahtevanimi tehničnimi specifikacijami za »Projekt vetrna elektrarna Mali Log« pri turškem dobavitelju naročilo novo vetrnico, pri čemer direktor podjetja HMEZAT – TMT d.o.o. poudarja, da je bila tudi predmet prodajne pogodbe nova vetrnica, ki je skladna z vsemi razpisnimi pogoji ter da so zanjo pridobljeni vsi ustrezni veljavni certifikati.

S strani turškega podjetja je HMEZAD – TMT d.o.o. pridobil vse izjave o skladnosti nove vetrnice z vsemi objavljenimi razpisnimi pogoji, in sicer da so vsi materiali, komponente, podstavi in oprema preverjeni in popolnoma novi. Podjetje HMEZAD – TMT d.o.o. ni naročilo rabljene vetrnice, brez predpisanih certifikatov, oziroma njenega prototipa, temveč je bila kot že rečeno naročena nova in glede na razpisne pogoje in zahtevane standarde tehnično ustrezna vetrnica. Vse aktivnosti izvajalca, tj. podjetja HMEZAD – TMT d.o.o., so bile izvršene v dobri veri ter skladno z vsemi razpisnimi pogoji, izjavami o skladnosti in drugo dokumentacijo, ki jo je zagotovil proizvajalec, pri čemer le-ta pri svojih zagotovilih o skladnosti vztraja še danes.

Podjetje HMEZAD – TMT d.o.o. poudarja, da razpolaga z vso relevantno dokumentacijo, vključno z izjavami proizvajalca, tehnično specifikacijo in certifikati, ki potrjujejo, da je bila sklenjena prodajna pogodba za novo in z razpisnimi pogoji tehnično skladno vetrnico, zato kategorično zavrača navedbo v članku, da naj bi »dobavil rabljeno opremo, čeprav je pogodba zahtevala novo. V zvezi z navedenimi okoliščinami bodo sproženi ustrezni sodni postopki, v katerih se bo ugotavljala morebitna civilna in kazenska odgovornost vpletenih strank.«