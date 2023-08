Popravilo ni smiselno, če je voda dosegla bistveno elektroniko

Te dni se servisne delavnice že polnijo z avtomobili, ki so bili zaliti z vodo. Cene za popravilo takega lahko znašajo od tisoč do več deset tisoč evrov – odvisno, kaj vse je bilo poplavljeno in koliko časa se je voda zadrževala v vozilu.

Kako pa se zavarovati, da v prihodnjih dneh ne boste kupili rabljenega avtomobila, ki je bil poplavljen?

Stroški popravila poplavljenih vozil so lahko izjemno visoki. Vsakdo mora sam pretehtati, ali je zanj popravilo finančno še smiselno. Če je avtomobil dobro obnovljen, je težko odkriti, da je bil poplavljen.

Janez Vodopija, strokovnjak za motorna vozila pri Autodelti, pooblaščenem prodajalcu in serviserju za vozila Volkswagen ter pooblaščenem serviserju za audije in škode, ter sodni izvedenec za motorna vozila, svetuje tistim, katerih vozilo je stalo v vodi, da to čim prej odstranijo iz vozila.

Najhitreje to naredijo sami, če pod vozilom odmašijo posebne plastične čepke, če pa do podvozja ne morejo dostopati, naj vzamejo vrtalni stroj in v vse štiri pode pri sedežih in v prtljažniku izvrtajo v pločevino luknje premera en centimeter, da se bo voda odtekala iz vseh oblog poda, svetuje sogovornik. Poleg tega naj ne pozabijo pustiti oken v vozilu odprtih, da se suši in zrači.

»Če tega ne storite, bo oprema v avtomobilu splesnela in zgnila, saj bo avtomobil morda dolgo časa stal neuporabljen, preden bo ocenjena in obračunana vsa škoda,« opozarja strokovnjak.

Če je v avtomobilu voda segala do senzorjev, krmilnikov motorja in elektronike ter je uničena tudi vsa notranja oprema, je vozilo najbolje zamenjati.

Smiselnost popravila

Po njegovem mnenju je vozilo smiselno popravljati, če je voda segala do praga ali do sedežev oziroma ni dosegala vitalnega dela avtomobila oziroma bistvenih delov elektronike. »Če sta poplavljena samo karoserija in pogon, bo zadevo mogoče hitro rešiti,« pravi.

Iz vozila je treba izpustiti vse olje, odstraniti svečice, odklopiti akumulator, po tem pa motor prevrteti ročno, da iz cilindrov izteče vsa voda. Po tem je treba dodati novo olje, zamenjati akumulator in druge dele, če je treba, ter avtomobil temeljito kemično očistiti, zamenjati preproge in podobno.

Če v vozilu ni bilo veliko vode in je treba le zamenjati olje in osušiti motor, bo avtomehanik delal od tri do štiri ure, pri čemer je treba za servisno uro odšteti od 50 do 70 evrov (brez davka).

Skupaj s stroški olja in drugih nadomestnih delov se cene popravila poplavljenih vozil po grobih ocenah gibljejo od 1000 evrov navzgor. Lahko pa znašajo tudi več kot 10.000 evrov. Vsakdo mora sam pretehtati, ali je zanj popravilo glede na starost avtomobila, prevožene kilometre in tako dalje finančno še smiselno. Še posebno če tega nima zavarovanega proti poplavam in bo moral škodo v celoti kriti sam.

Če je voda segala do senzorjev, krmilnikov motorja in elektronike ter je uničena tudi vsa notranja oprema, je vozilo najbolje zamenjati, saj se kljub popravilom nikoli ne ve, kaj lahko še odpove. Vozila, ki so poplavljena čez armaturno ploščo, je z ekonomskega vidika gotovo nesmiselno popravljati, meni Vodopija.

Problem, ki ga še vidi pri vozilih, ki so stali v vodi, je tudi možna okvara električnega krmilnega mehanizma, ki omogoča vrtenje volana. Ta del je sicer zaščiten proti pljuskanju vode, a vprašanje je, kako zaščiten je proti potopu.

Dobro obnovljeni skoraj kot novi

V prihodnje se bo na trgu rabljenih vozil gotovo znašlo precej takih, ki so bili poplavljeni. Na kaj naj bodo bodoči kupci pozorni, da si ne bodo z nakupom povzročili nepotrebnih težav oziroma dodatnih stroškov?

Vodopija pravi, da je že videl povsem poplavljena vozila, ki so bila po temeljiti prenovi videti skoraj kot nova. Laiki pa tudi poznavalci pri takih vozilih zelo težko odkrijejo »skrito zgodovino«, pravi.

Vsem kupcem zato svetuje, naj bo v kupoprodajni pogodbi zapisana izjava, s katero prodajalec jamči, da vozilo ni bilo potopljeno ali zalito. Vsakega prodajalca namreč veže obligacijski zakon in je v primerih stvarne napake dolžan vrniti denar.

FOTO: AMZS