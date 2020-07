Popravki raziskave, ki vznemirjajo javnost

Ljubljana – V prvotni oceni so avtorji nacionalne raziskave o razširjenosti covida-19 s 95-odstotno gotovostjo ocenili, da je prekuženega od dva do štiri odstotkov prebivalstva, v popravljeni oceni pa zdaj s 95-odstotno verjetnostjo ocenjujejo, da je bilo do sredine aprila prekuženega od 0 do 2,8 odstotka prebivalstva. Zakaj takšno odstopanje?Ocena prekuženosti, ki smo jo predstavili na začetku maja, je po besedah vodje raziskave prof. dr. Maria Poljaka z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo lahko enako točna, kot je zdaj. »Tega ne moremo vedeti, ker žal še vedno ne poznamo natančne specifičnosti serološkega testa ...