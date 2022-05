Popravljajo opazovalnico v Škocjanskem zatoku

V nadaljevaju preberite:

V Škocjanskem zatoku so pred dnevi začeli popravljati osrednjo opazovalnico, ki je bila zaprta že od konca leta 2020, ko je izvedenec gradbene stroke presodil, da njena konstrukcija ni več varna. Ministrstvo za okolje in prostor je po sedmih letih od izgradnje unovčilo projektantsko odgovornost pri zavarovalnici. Kako bodo opazovalnico obnovili in kako je z obiskom v rezervata?