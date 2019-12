Popravni izpit za poslance o skrbi za starostnike

V agonijo starejših je vpetih veliko ljudi

Združenje za dostojno starost Srebrna nit je v javnem pismu vnovič opozorilo, da bo država morala podpreti nujne investicije za starejše. Poslancem očitajo, da so sprejeli proračun, v katerem so namenili precej manj kot pol odstotka za gradnjo novih nujno potrebnih javnih domov za starejše.Med drugim so podvomili, da se poslanci v resnici zavedajo, kar govorijo, namreč, da je treba nameniti več denarja za dolgotrajno oskrbo in s tem za pomoč starostnikom na domu ter za gradnjo novih kapacitet v stanovanjskih skupnostih ali domovih za starejše. Državne svetnike so v pismu prosili, naj izglasujejo veto na nesocialni in do ostarelih diskriminatorni proračun, ki ne upošteva potreb starostnikov in njihovih bližnjih, kar se je prejšnji teden tudi zgodilo.Ljudi, ki so vpeti v agonijo starejših, je trikrat, štirikrat več, saj je treba zraven šteti tudi njihove bližnje, so opozorili pri Srebrni niti. Kot so še zapisali, je pred poslanci popravni izpit, pri čemer naj vprašajo svojo volilno bazo, več kot 600.000 starejših, ki imajo pravico do dostojnega življenja, kako glasovati.