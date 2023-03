»Populistična, politično zlorabljena manifestacija v slogu Mussolinija«

»Zanimivo je, da se shod upokojencev z zahtevami za višje pokojnine prenaša neposredno na prvem programu TV Slovenija. Zdi se mi, da gre za velik precedens v uredniški politiki nacionalne TV hiše,« je Ali Žerdin uvedel tokratni dialog z Janezom Markešem. Pogovarjala sta se o prenosu shoda upokojencev v Ljubljani. Vzdeli so mu oznako drugi vseslovenski, pred parlament jih je povabil nekdanji poslanec SDS Pavle Rupar.

»Strinjam se. Medtem ko midva govoriva, protest in prenos še trajata. Da gre za precedens, je kazal že uvod, ki ga je ena od novinark postavila v alibični govorici, se pravi takole: Zakaj to počnemo? Zato ker bomo poslej vse prijavljene shode prenašali v neposrednem prenosu,« pove Markeš.

»Sam sem doslej razumel, da je prenosom iz državnega zbora in s politično-aktivističnih dejanj namenjen tretji program. Prenos na prvi program je v politični koordinaciji, Rupar se je skliceval tudi na to, da pozdravlja vse državljane pred televizijami. Prijavili so 28 tisoč prisotnih ljudi, kar je popolnoma neresnično. Gre za prominentno politično dejanje, ki je po eni strani popolnoma legitimno, po drugi pa mislim, da dna tega tipa še nismo videli. Videli smo novo dno, prepričan sem, da ne zadnje. Ustavno sodišče ni imelo posluha za politične implikacije tega, kar se dogaja z zakonom o RTV. To je nekaj, kar je, kot si povedal, precedens, in tega nas je lahko strah,« poudarja.

Pogovor lahko spremljate v videu:

»Sam sem bil v hudi zadregi že ob odločitvi, da se ustanovi tretji program TV Slovenija z neposrednimi prenosi parlamentarnih posvetov, ker ti izločajo tradicionalnega posrednika med dogajanjem in javnostjo, torej novinarja,« meni Žerdin. »Zakaj smo novinarji na svetu? Med drugim zato, da ločimo pleve od zrnja in da javnosti ni treba spremljati dvournega dogodka, da bi si o nečem ustvarila mnenje. Ker si ga lahko ustvari na osnovi nekajminutnega televizijskega poročila ali članka v okviru 50 ali 70 časopisnih vrstic. Sedaj se ta praksa neposrednih prenosov očitno širi tudi na prvi program.«

»Situacija je kompleksnejša od tega, kar je videti na prvi pogled, že zaradi tega, ker če urednik oziroma novinar umanjkata v situaciji, kjer bi morali argumente zložiti v neko logično sosledje in pokazati neko širšo perspektivo dogajanja, se v tem primeru urednik kaže kot urednik-politik,« poudari Markeš. »Rupar, nekdanji zapornik in privrženec Janeza Janše, logistika SDS, ki navozi te ljudi, in ugrabitev nacionalne televizije s političnimi kriteriji in merili kažejo na to, da je vsa stvar urednikovana in ne, da ni. Urednikovana je še preveč in to na etično napačen način,« je prepričan Markeš.

»Gre za nov vdor političnega v javni prostor, kar je natanko to, kar je ustavno sodišče – vsaj tako je reklo – hotelo preprečiti, v resnici pa je to omogočilo. Namera zakona o RTV je ravno to, da se take eskalacije, ki spominjajo na, recimo, politični prodor Benita Mussolinija v njegovih letih, preprečijo. Kar smo videli, je precej srhljivo, kar pa ne ekskulpira zdajšnje oblasti, ker praktično ni šlo za upokojence, ampak za pozive k odstranitvi sedanje oblasti. Na nek način je to učinek, ki si ga je Robert Golob zaslužil s tem, da je z vehemenco in ignoranco odrinil problem RTV, kot da to ni več njegov problem. Zdaj se mu vrača z obrestmi, kot bumerang,« še doda.

»Bi bil enako kritičen, če bi pred časom v neposrednem prenosu spremljali kolesarske proteste?« zanima Žerdina.

»Saj jih niso in jih ne bodo nikoli. To je nemogoče. Jasno je, da si vsako kolesarjenje po Ljubljani ne bi zaslužilo neposrednega prenosa. Vendar pa, če je kriterij tak kot danes, bi moralo vsako kolesarjenje imeti svoj neposreden prenos. Kar smo danes videli, je izrazito populistična, politično zlorabljena manifestacija v slogu Benita Mussolinija. Ustavno sodišče si je na svoja pleča vzelo veliko breme. Državo je izpostavilo kaosu,« pove Markeš.

»Ustavno sodišče glede zakona o RTV še ni reklo zadnje, je pa zadržalo del izvajanja te zakonodaje. Če jo bo zakon prepoznal kot neustavno, ne bo uveljavljena,« doda Žerdin.

»Mislim, da so v hierarhiji ustavnih vrednot zgrešili poanto. To, da skuša politika vdreti v javno televizijo, je že storjeno dejanje. To, da želi neka politika na podlagi referendumskega izida preprečiti že storjeni vdor v nacionalno televizijo, je prioriteta številka ena, to ne more biti zaščita mandatov,« je prepričan Markeš.