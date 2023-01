Poračuni za plin bi lahko bili višji, ker je plin dražji

V nadaljevanju preberite:

»Ne,« na vprašanje Dela ali so kakor koli prilagodili višino pavšalov za daljinsko ogrevanje in plin za november in december, odgovarjajo v Energetiki Ljubljana. Oceno porabe zemeljskega plina opravijo v skladu z metodologijo za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov zemeljskega plina, pri tem pa opozarjajo, da je bil november precej topel in da je plin tudi po regulaciji cen skoraj trikrat dražji kot konec leta 2021.