Poračuni za preplačila uporabnikov dolgotrajne oskrbe in 300 evrov dodatka

Opoldne je ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič napovedala vložitev interventnega zakona, ki se nanaša na popravke zakona o dolgotrajni oskrbi. Zakon bodo vložili po nujnem postopku, da bi pričel veljati pred prvim oktobrom in bi se izognili podražitvi položnic za plačnike dolgotrajne oskrbe.

Prvi napovedani ukrep je odprava finančnih krivic do tistih, ki so bili različno obravnavani zaradi veljave dvojne zakonodaje – ob zakonu o DO so uporabniki nameščeni tudi po zakonu o socialnem varstvu - so morali doplačevati za oskrbo: »Izenačili bomo plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic,« je prvo rešitev strnila Ribič.