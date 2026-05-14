Porast alergij tudi zaradi sodobnega načina življenja

V zadnjih desetletjih strokovnjaki opažajo porast alergijskih bolezni, kot so atopijski dermatitis, alergijski rinitis, astma in druge oblike alergij. Vzroki so različni, delno odražajo tudi spremembe sodobnega načina življenja. Med pogoste sprožilce alergijskih reakcij sodijo hrana, inhalacijski alergeni, piki žuželk in zdravila. Ob diagnozi se mora močno spremeniti način življenja celotne družine. V društvu Imuno za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi so zaznali tudi pomanjkanje dostopa do varne prehrane v vrtcih in šolah.

Ne drži, da se alergije razvijejo samo v otroštvu, lahko se pojavijo kadarkoli v življenju, kar velja tudi za težje alergijske reakcije, kot je anafilaksija. Pri odraslih se na novo najpogosteje pojavijo alergije na pike žuželk ali zdravila. Po svetu ima danes eno ali več alergij od 30 do 40 odstotkov ljudi. V Sloveniji jih ima četrtina odraslih prebivalcev, še pogostejše pa so pri otrocih, ima jih že 30 odstotkov.