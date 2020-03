FOTO:Porast cen zaščitne opreme

Pred epidemijo so maske stale pet evrov. FOTO: Mladi Zdravniki.

Zdaj stane škatla 28 evrov. FOTO: Mladi zdravniki

Ljubljana – Slovenija je v času epidemije in zdravstveni sistem vsakodnevno čuti vedno večje obremenitve, so v včerajšnjem javnem pismu zapisali Mladi zdravniki : »Pri vsakodnevnem delu je potrebna ustrezna zaščita, ki pa je ni dovolj ne na primarnem nivoju ne v bolnišnicah. Poleg slabe organizacije, pomanjkljivih navodil, so bili nekateri kolegi prisiljeni poskrbeti vsak zase. Ker je nekaterim dobičkarjem uspelo pred zdravstvenimi ustanovami pokupiti zaščitno opremo, razkužila in alkohol, je Vlada RS sprejela odlok o prepovedi kupovanja in trgovanja z zaščitno opremo. Sklep je prenehal veljati 15. 3. ob 19. uri, razen dela odloka, ki se nanaša na zamrznitev cen.«Kolegi jim s terena poročajo o nerazumen porastu cen zaščitne opreme. Nakup škatle 50 zaščitnih mask je v začetku meseca stal pet evrov (brez davka), zdaj prodajalec ( Sanolabor v tem primeru) za enak izdelek zahteva 28 evrov. »Glede na trenutno stanje v državi in v zdravstvenem sistemu se nam zdi takšno zaslužkarstvo barbarsko in nezaslišano,« so sklenili Mladi zdravniki.