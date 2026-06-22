Porast nalezljivih očesnih vnetij

Očesna klinika UKC Ljubljana od sredine maja zaznava povečano število primerov adenovirusnega konjunktivitisa. To je virusno vnetje očesne sluznice, ki je zelo nalezljivo, vendar pri večini nenevarno in brez trajnih posledic.

Zaradi okužbe se vname veznica, ki je pordela, iz očesa pa ponavadi izteka prozoren izcedek. Oči so solzne, pojavlja občutek draženja, oko je lahko občutljivo tudi na svetlobo. Veki sta posebej zjutraj lahko zlepljeni.

Virusni konjunktivitis je zelo nalezljiv, bolnik je kužen od začetka simptomov oziroma dokler je prisoten izcedek iz oči. Okužba z adenovirusi se pogosto pojavi ob prehladu, ponavadi sprva na enem očesu, zaradi velike nalezljivosti se lahko prenese tudi na drugo oko.

Okužba z adenovirusi se pogosto pojavi ob prehladu. FOTO: Shutterstock

Najpogosteje se širi preko umazanih rok, okuženih površin ali skupnih higienskih pripomočkov. Za okužbo je potreben neposreden ali posreden stik z izločki okuženega očesa. Je zelo nalezljiva, za okužbo pa je dovzeten vsak. Ravno zato Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da nadaljnje širjenje virusa lahko vsaj delno preprečimo z redno higieno rok pa tudi površin, ki se jih pogosto dotikamo. Predlagajo tudi, da se v primeru okužbe čim manj dotikamo razdraženega očesa, se izogibamo tesnim stikom in ne obiskujemo plavalnih bazenov.

V kliniki, kjer dnevno obravnavajo približno sto bolnikov, ugotavljajo, da številni ambulanto obiščejo tudi, ko nujna obravnava ni potrebna. »Takšni obiski povečujejo tveganje za širjenje okužbe in zmanjšujejo možnosti za pravočasno oskrbo bolnikov, ki pomoč nujno potrebujejo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Bolnike zato pozivajo, naj ambulanto obiščejo le ob nenadni ali napredujoči slabši vidni ostrini oziroma motnjah v vidnem polju, hudi bolečini v očesu ali poškodbi očesa. Posameznike, ki imajo zgolj pordelo, srbeče ali solzeče oko brez katerega koli od navedenih znakov, prosijo, naj v tem času ostanejo doma in se posvetujejo z izbranim zdravnikom. »S tem bodo zaščitili sebe in druge bolnike ter omogočili nemoteno obravnavo tistih, ki zdravstveno pomoč potrebujejo najnujneje,« so zapisali.

Dodali so, da so v UKC Ljubljana nemudoma vzpostavili vse zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Med njimi so okrepljeno in večkratno dnevno razkuževanje površin, medicinskih pripomočkov in čakalnic, ločevanje bolnikov s sumom na okužbo, prednostna obravnava sumljivih primerov ter higiena rok za bolnike in zaposlene.