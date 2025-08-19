Poraz načela, na katero je stavila Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

»Podpiramo stalna diplomatska prizadevanja za pravičen in dostojen mir za Ukrajino in pozdravljamo skupni angažma evropskih voditeljev, predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega in predsednika ZDA Donalda Trumpa. Transatlantska enotnost je ključna za ohranjanje pritiska na Rusijo,« je uradni odziv ministrstva za zunanje zadeve na ponedeljkov sestanek ključnih evropskih voditeljev in ukrajinskega predsednika v Washingtonu.

V Mladiki še dodajajo, da mora vsaka rešitev »zagotoviti trdne in verodostojne varnostne garancije za Ukrajino ter spoštovanje mednarodnega prava, vključno z ukrajinsko suverenostjo in nedotakljivostjo meja«. Slovenija pa bo še naprej stala ob strani Ukrajini in njenim partnerjem pri gradnji varne prihodnosti za Ukrajino in Evropo.

Slovenija je bila z (normativnimi) stališči vedno trdno na strani mednarodnega prava, katerega del je ozemeljska celovitost suverenih držav. »Od tega je Slovenija prvič odstopila s priznanjem Kosova. Zagovarjali smo stališče, da se meje ne smejo spreminjati s silo, vendar se je to zgodilo že na primeru Kosova. Mislim, da se deklarativno vedno obnašamo in poudarjamo Ukrajino, toda z (ne)dejanji smo tiho nakazovali, da je Krim za Ukrajino izgubljen,« opozarja mednarodni politolog, strokovnjak za diplomacijo, dr. Boštjan Udovič z ljubljanske fakultete za družbene vede.