Porodi okuženih porodnic

Skrbi porodnic zaradi novega koronavirusa so odveč

Ljubljana – V petek in torek so v ljubljanski porodnišnici izvedli dva poroda, pri katerih sta bili bolnici okuženi z novim koronavirusom.Informacije o aktualnih epidemioloških razmerah, delu porodnišnice v času epidemije in trenutnih razmerah v UKC Ljubljana so ob 11. uri podali predstojnik kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljanas klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter generalni direktor UKC Ljubljanaje povedal, da so okužbo pri porodnicah zaznali dovolj prej, da so se lahko pravočasno pripravili in vse preizkusili. Za porode obolelih s covidom-19 imajo predvidene posebne prostore. »Mislim, da bo stvar dobro funkcionirala in bodo varne tudi neokužene porodnice,« je dejal Kavšek, ki je tudi sam že prebolel covid-19. Okužil se je v službi in ni imel resnejših simptomov. V karanteni je preživel štiri tedne.Pri obeh okuženih porodnicah je porod potekal brez zapletov v smislu porodniških indikacij. Prva je že odšla domov, druga gre danes.