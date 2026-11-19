Pred mesecem dni smo razkrili, da na širšem območju Celja poteka preiskava velikih vlaganj v finančno shemo. Srečali smo se z vlagatelji, ki so spregovorili, ko smo jim zagotovili anonimnost. Sogovorniki so svoje vložke v finančno shemo dokazali s svojimi telefoni, na katerih naložbena aplikacija še vedno deluje. Eden izmed njih ima na računu prikazanih več kot 200.000 evrov, a denarja ne more dvigniti, nam pojasni. Spet drugi doda, da je posameznikom v preteklosti uspelo dvigniti manjše zneske, večjih vračil oziroma realizacije visokih dobičkov pa ne pozna. Oba trdita, da se Celjan, ki naj bi bil vodja finančne sheme, ne odziva na sporočila oziroma klice upnikov. Poleg policije je tudi tožilstvo potrdilo preiskavo zaradi finančnih investicij. Upniki so odkrili porscheje in beemveje, ki ...