FOTO:Portal v svet ali ovira potovalni svobodi?

Globalna moč potnega lista. Foto Delo



Cenjeni evropski potni listi

Evropski potni listi ohranjajo vrednost. Foto: Danilo Krstanovic/Reuters

Slovensko državljanstvo v 2019

360 vlog za izredno in 3175 vlog za redno naturalizacijo je prejela Slovenija;

2004 osebe, od teh 1209 državljanov BiH, so dobile državljanstvo po redni naturalizaciji, 356 po izredni



Slovensko državljanstvo v 2018

404 vloge za izredno in 3162 vlog za redno naturalizacijo je prejela Slovenija;

2024 oseb, od teh 1318 državljanov BiH, je dobilo državljanstvo po redni naturalizaciji, 235 po izredni





Slab vpliv brexita in Trumpa

Potni list: portal v svet ali ovira svobodi? Foto: Uroš Hočevar/Delo



Korona Slovence drži doma

Ljubljana – Pandemija covida-19 je zadala hud udarec svetovni mobilnosti. Države, ki so se ponašale z najmočnejšimi potnimi listi in dostopom do drugih brez vizumov, so zaradi korona virusa zaprle meje. Odprtost meja je v vsega nekaj mesecih padla za 65 odstotkov in svet je naenkrat ugotovil, da imeti močan potni list ni več prednost. Covid je omajal tudi njegovo vrednost.Brez vplivov covida na svobodo potovanj po Henleyevem potnem indeksu v letu 2020 za najmočnejši potni list velja japonski. Japonci s svojim potnim listom brez vizuma potujejo v 191 držav. Za primerjavo: afganistanski, iraški in sirski potni listi odpirajo meje v manj kot trideset držav, zaradi česar veljajo za najšibkejše. Slovenski potni list, s katerim je brez vizuma mogoče v 180 držav, je na visokem dvanajstem mestu. Deli si ga z Latvijo in Islandijo.Že desetletje med najmočnejšimi vztrajajo potni listi Velike Britanije, Danske, Švedske, Finske, Nemčije, Luksemburga, Francije, Italije in Nizozemske. Po 2010 so se jim pridružile tudi »eksotične«, kot denimo Japonska in Singapur. Leta 2017, ko je bila Slovenija uvrščena dve mesti višje kot letos, se je Singapurju kot prvi azijski državi uspelo postati država z najbolj »uporabnim« potnim listom. Temu je botrovala odločitev paragvajskih oblasti, da odpravijo vizume za singapurske državljane, kar je pomenilo, da lahko še šest milijonov Azijcev več brez vizuma leti v Paragvaj.Če je še pred desetletjem prvo mesto pripadlo Združenemu kraljestvu, je do 2019 britanski potni list padel na šesto mesto in se pridružil Kanadi, Novi Zelandiji in še petim evropskim državam. Po brexitu bo Združeno kraljestvo bodisi zaznalo vrnitev pretekle slave bodisi bo padlo še nižje, so lani ugibali pri Henleyu. V 2020 je britanski potni list padel na sedmo mesto; deli si ga z ZDA. Ameriški potni list je začel izgubljati svojo nekdanjo slavo z zmago Donalda Trumpa. Ameriški potni list je v Trumpovi administraciji deležen premalo pozornosti kljub obljubi o veliki Ameriki, komentirajo v Henleyu.Za nekatere ljudi je potni list portal v svet, drugim predstavlja oviro njihovi potovalni svobodi. Slednjo so pandemija in posledično prepovedi potovanj še dodatno oklestili. Ko je ameriška administracija v 2017 prepovedala priseljevanja iz sedmih držav, je svet njihovo potezo označil za rasistično in ksenofobično. V pandemiji, pravijo pri Henleyu, so takšni ukrepi postali univerzalni in – nujni. Trenutno stanje je začasno, a na dolgi rok bo korona kriza, ocenjujejo, verjetno spodkopala prestiž potnih listov EU in zahodnih držav. V tako negotovih časih je zato pričakovati, da se bo povpraševanje po dvojnih državljanstvih povečalo. Ljudje bodo želeli v varne in čiste države z dobro zdravstveno politiko, napoveduje Henley.Domača statistika kaže, da se je doslej vsako leto več kot polovica Slovencev, starejših od petnajst let, odpravila vsaj na eno zasebno potovanje. Samo v prvem četrtletju letošnjega korona leta pa je na pot odšlo štirideset odstotkov Slovencev manj kot lani v istem času, prenočevala jih je tretjina manj kot lani in tudi trošili nismo kot običajno: celo petnajst evrov na osebo na dan manj kot lani.