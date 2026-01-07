Portal zVEM: varnejša komunikacija ali ovira?

Ministrstvo za zdravje uvaja portal zVEM kot osrednji kanal za digitalno komunikacijo z zdravstvenimi timi, vendar upokojenske organizacije opozarjajo, da mnogi starejši tega ne zmorejo uporabljati. Za starejše, zlasti nad 80 let, je zVEM pogosto težko dostopen in pomeni odvisnost od drugih ter tveganje neprostovoljne delitve zdravstvenih podatkov.

Upokojenske organizacije opozarjajo, da bi izključna raba digitalnih poti lahko pomenila omejevanje ustavno zagotovljenega dostopa do zdravnika in primer starizma. Ministrstvo zagotavlja, da zVEM ne bo edini način komunikacije in da bodo telefoni, osebni obiski in pošta za paciente še naprej obvezno na voljo.