    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Portal zVEM: varnejša komunikacija ali ovira?

    Izvajalci bodo morali zagotavljati naročanje tudi telefonsko, osebno in po pošti, pravijo na ministrstvu za zdravje.
    Zdravnik bo še vedno moral biti dostopen po telefonu in na že danes znane načine, pravijo na ministrstvu za zdravje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Zdravnik bo še vedno moral biti dostopen po telefonu in na že danes znane načine, pravijo na ministrstvu za zdravje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Andreja Žibret
    7. 1. 2026 | 05:00
    7:33
    Ministrstvo za zdravje uvaja portal zVEM kot osrednji kanal za digitalno komunikacijo z zdravstvenimi timi, vendar upokojenske organizacije opozarjajo, da mnogi starejši tega ne zmorejo uporabljati. Za starejše, zlasti nad 80 let, je zVEM pogosto težko dostopen in pomeni odvisnost od drugih ter tveganje neprostovoljne delitve zdravstvenih podatkov.

    Upokojenske organizacije opozarjajo, da bi izključna raba digitalnih poti lahko pomenila omejevanje ustavno zagotovljenega dostopa do zdravnika in primer starizma. Ministrstvo zagotavlja, da zVEM ne bo edini način komunikacije in da bodo telefoni, osebni obiski in pošta za paciente še naprej obvezno na voljo.

    Šport  |  Košarka
    New Orleans – LA Lakers

    Čarovnik Luka, ali se šalite? (VIDEO)

    Luka Dončić in LeBron James sta zrežirala četrto zmago Los Angeles Lakers na zadnjih petih tekmah, s 111:103 so bili boljši od New Orleans Pelicans.
    Nejc Grilc 7. 1. 2026 | 05:27
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Luksuzni hoteli na Dunaju

    Turisti v palačah nekdanjih eminentnih lastnikov

    Povpraševanje narašča zlasti po hotelih s štirimi in petimi zvezdicami.
    Milan Ilić 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
