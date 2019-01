Portoroški prostorski načrti na ustavnem sodišču

Krajani niso ravno proti urejanju kraja, a kako?

Med portoroškimi vrtovi. Mnogi bi radi tu še zidali. Foto Jure Eržen

Moravia Steel je pred 7 leti za kvadratnimeter zemljišča plačal več kot 300 evrov.

Sedanji župan še ni ustregel civilni iniciativi

Portorož - Civilna iniciativa Piran je na ustavno sodišče vložila pobudo za odpravo veljavnosti treh občinskih podrobnih prostorskih načrtov v Portorožu. Napovedali so vložitev kazenske ovadbe zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela županain hkrati od sedanjega županazahtevali ukrepanje, da zmanjša škodljivost treh OPPN, s tem pa povzročili polkitično krizo in morebiten razcep v stranki Gibanje za občino Piran, ki je zmagala na volitvah v občini.Potem, ko je občinski svet pod vodstvom Petra Bossmana lani sprejel tri OPPN, ki urejajo območje med Beokriško cesto in obalno cesto v Portorožu, je Civilna iniciativa Piran (CIP) zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma o treh sprejetih odlokih. Peter Bossman ni izdal zahteve za zbiranje podpisov za referendum, temveč je pobudo zavrnil. Upravno sodišče je 13. decembra lani primer vrnilo v ponovno odločanje novemu županu Đeniu Zadkoviću, da bi on sprožil zahtevo za zbiranje overjenih podpisov za razpis referenduma. Toda kmalu zatem so v civilni iniciativi ugotovili, da je Peter Bossman, neglede na potekajočo pobudo o referendumu, že 30. novembra, tik pred drugim krogom volitev, dal objaviti za javnost sporne tri odloke v Uradnem listu, ki so začeli veljati 1. decembra, o čemer sploh ni obvestil javnosti. »S to samovoljno objavo treh odlokov je tedanji župan nedopustno zlorabil oblast. To je naklepna kršitev zakonov in ustave, značilna za absolutistične in avtokratske voditelje. Vse zakone je kršil samo zato, da bi onemogočil referendum in odvzel občanom pravico, da sodelujjejo pri neposrednem odločanju o prostorskih odlokih,« je pojasnil vodja CIPCivilna iniciativa je s pomočjo odvetnikaustavnemu sodišču predlagala, da odpravi veljavnost odlokov, da se izvajanje odlokov zadrži in naj pobudo obravnava absolutno prednostno. Hkrati so sedanjemu županu Đeniu Zadkoviću predlagali, da prekliče objavo odlokov v Uradnem listu, sproži preiskavo na občinski upravi in ugotovi odgovornost, da kaznuje krivce in jim izreče ustrezne »delovno - pravne sankcije«.Župan Zadković je bil včeraj nedosegljiv, ker je bil na službeni poti v tujini. Toda po naših informacijah še ni odločen, kako naj ravna v tem primeru, saj se zaveda možnih negativnih posledic, ki so nastale v tem zapletu. Med drugim skuša poleg zahtev Civilne iniciative Piran upoštevati tudi interese več prebivalcev, ki so podprli OPPN. Na včerajšnji predstavitvi razlogov za ukrepe civilne iniciative, smo lahko slišali tudi nasprotna stališča krajanov. Tako je, lastnik zemljišča Med vrtovi, ocenil, da niti civilna iniciativa v tem zapletu ni povsem brez greha, saj da je po njegovem mnenju zbirala podpise za referendum z ne povsem točno obrazložitvijo, češ, da naj bi sporni OPPNji omogočali gradnjo ogromnih stavb tajkunom. »Sam nisem tajkun, sem lastnik zemljišča, na katerem sem skušal zgraditi običajno stanovanjsko hišo, da bi tu živel. Parcelo pa sem kupil pred petimi leti od občine z obljubo, da bom na njej lahko gradil. Če se je zbiranje podpisov podpore za referendum začelo na podlagi polresnic, pade zadeva že pri prvi točki,« je dejal Gaberc.Drugi domačin pa je pojasnil, da bi OPPN prinesel boljše možnosti prevoza in parkiranja ljudem v tem delu Portoroža. Izkazalo se je, da naj bi bil med najbolj spornimi predvidenimi posegi nakup 2 hektarjev zemljišč na območju nekdanje Vrtnarije, kjer je podjetje Moravia Steel želela zgraditi 9 večjih vil in manjši hotel. Zemljišče je leta 2012 češkemu podjetju prodal finančni holding Istrabenz za 6,6 milijona evrov. Tako Moravia, kot ostali prebivalci in lastniki zemljišč na tem območju, so dobili pri piranskih občinskih urbanistih zagotovila, da bodo lahko tam gradili. Sedanje občinsko vodstvo se zato boji, da bi lahko zaradi zaustavitve načrtov lastniki nepremičnin zahtevali odškodnine. Glede na to, da je sodišče v podobnem primeru v izolski občini prisodilo manjšemu podjetju visoko odškodnino za neuresničene obljube, bi podobne tožbe lahko spravile piransko občino v stečaj.Celoten primer pa pomeni predvsem razkol pogledov na urejanje občinskega prostora in potenciala v vladajoči koaliciji. Medtem, ko si civilna iniciativa, ki ima v občinskem svetu vsaj dva svetnika in še katerega podpornika, prizadeva zelo strog nadzor nad dosedanjo prostorsko prakso v občini, pa je drugi del svetnikov pripravljen prisluhniti pozidavi zemljišč, saj hitrejšo pozidavo razume kot razvoj kraja.