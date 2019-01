Portoroško luksuzno stanovanje še ne gre na dražbo

»Pred krizo so v Portorožu vlagali ruski bogataši, saj so menili, da gre za varno naložbo. Drugo vprašanje pa je, kaj ima kraj ponuditi takim ljudem. Kolikor vem, so se številni Rusi iz Portoroža že izselili proti Ljubljani.« Matija Košir, nepremičninski posrednik

Okrajno sodišče v Piranu je preklicalo dražbo za trisobno stanovanje v vili Artes, ki je bila napovedana za včeraj. Gre za eno izmed osmih stanovanj v stavbi. Ocenjena vrednost tega stanovanja v dveh etažah, velikega 153 kvadratnih metrov, ki se nahaja v vili ob cesti in je nekaj sto metrov oddaljeno od središča Portoroža, znaša 557.000 evrov. Na prvi dražbi pa naj bi ga prodajali za 389.900 evrov.Piransko sodišče je z umikom dražbe ugodilo dolžniku, podjetju Artes nepremičnine, ki se je zaradi dražbe pritožilo na koprsko okrožno sodišče, tam pa se postopek še ni povsem zaključil.»Poslov, ki smo jih v zadnjih letih uresničili v Portorožu, bi lahko prešteli na prste ene roke,« pravi Matija Košir iz nepremičninske agencije Remax. Cene se večinoma gibajo nad 3000 evrov za kvadratni meter. Pred kratkim so prodali 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje v bližini prej omenjene vile Artes za 225.000 evrov. Kupec je bil Avstrijec, ki ga je nepremičnina zanimala kot počitniško stanovanje.»Ponudba je skromna, sicer pa povpraševanja po nepremičninah, katerih prodajne cene presegajo 400.000 evrov, ni veliko,« oceni. Po sogovornikovih besedah pri prodaji odigra veliko vlogo mikrolokacija. »Neuspešno smo prodajali luksuzno stanovanje, ki je bilo nekoliko bolj oddaljeno od središča Portoroža, kakor tudi lokacijo brez pogleda na morje. Tega zahtevajo vsi, pa naj so Rusi, Italijani ali Slovenci,« omeni.Košir opaža, da zares premožnih posameznih kupcev, ki bi jih zanimale prestižne nepremičnine, še ni, pričakuje pa, da se bodo – tako kot je bilo pred nepremičninsko krizo – čez nekaj let spet pojavili. »Pred krizo so v Portorožu vlagali ruski bogataši, saj so menili, da gre za varno naložbo. Drugo vprašanje pa je, kaj ima kraj ponuditi takim ljudem. Kolikor vem, so se številni Rusi iz Portoroža že izselili proti Ljubljani,« pove.