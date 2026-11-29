Ko je Zoran Janković jeseni 2006 prvič prevzel vodenje Ljubljane, je bil Luka Mesec devetnajstletni študent. Dvajset let pozneje bo prav njemu pripadla naloga, da začrta razvoj slovenske prestolnice v obdobju po Jankoviću. Ljubljančani niso izbrali le novega župana, temveč tudi drugačen politični in generacijski profil človeka, ki bo vodil njihovo mesto. Nekdanjega uspešnega gospodarstvenika, vajenega korporativnega upravljanja in velikih infrastrukturnih projektov, bo nasledil politik, ki je svojo kariero zgradil na zavzemanju za socialno pravičnost in kritiki kapitalizma.

»Danes so dovoljene sanje, jutri pa sledi delovni ponedeljek,« je takoj po zmagi povedal Luka Mesec. Mesec se je rodil 1. julija 1987 v Kranju, odraščal je v Železnikih, obiskoval gimnazijo v Škofji Loki in diplomiral iz evropskih študij na ljubljanski fakulteti za družbene vede. Že v študentskih letih se je navduševal nad politično ekonomijo, filozofijo in družbenimi vprašanji. Deloval je v več aktivističnih organizacijah, med drugim v Fronti prekarcev in Delavsko-punkerski univerzi, pozneje je vodil Inštitut za delavske študije.

Od političnega obrobja do vlade

Njegov politični vzpon je bil razmeroma hiter. Ob vseslovenskih vstajah v letih 2012 in 2013 je dozorevala ideja o oblikovanju nove politične sile na slovenski levici. Mesec je postal eden njenih najbolj prepoznavnih obrazov. Leta 2014 se je pri 27 letih prebil v državni zbor z Združeno levico, leta 2017 pa postal koordinator Levice.

Luka Mesec je takole oddal svoj glas v drugem krogu lokalnih volitev. FOTO: Leon Vidic

Stranko je popeljal od političnega obrobja do sodelovanja pri izvrševanju oblasti. Leta 2022 je v vladi Roberta Goloba prevzel ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter postal podpredsednik vlade. Med pomembnejše dosežke njegovega ministrskega mandata sodijo pokojninska reforma, uvedba zimskega regresa in zvišanje minimalne plače, ki je letos dosegla 1481,88 evra bruto oziroma približno tisoč evrov neto.

Njegovi podporniki v njem vidijo načelnega politika, ki v ospredje postavlja interese delavcev, mladih in socialno šibkejših. Kritiki mu očitajo pretirano ideološkost, pomanjkanje operativnosti in izkušenj iz gospodarstva. Prav sposobnost učinkovitega upravljanja velikega sistema bo ena od ključnih preizkušenj njegovega županovanja.

Od najlepšega mesta do dostopnega mesta

Mesec je svojo župansko kampanjo zasnoval na sloganu »Za Ljubljano, ki si jo lahko privoščimo«. Ni zanikal napredka prestolnice v zadnjih dveh desetletjih, je pa opozarjal na vse večji razkorak med privlačnostjo mesta in cenovno dostopnostjo življenja v njem.

Luka Mesec. FOTO: Leon Vidic

V ospredje je postavil stanovanjsko problematiko, razvoj stanovanjskih sosesk, učinkovitejši javni promet in dostopnost javnih storitev. Obljubil je brezplačne vrtce, najmanj pet odstotkov občinskega proračuna za razvoj sosesk, omejevanje kratkoročnega oddajanja stanovanj turistom in pospešeno gradnjo javnih najemnih stanovanj. Dolgoročno si želi v Ljubljano pripeljati tudi tramvaj.

Mesec bo moral najti ravnotežje med socialnimi ambicijami, finančnimi zmožnostmi občine in nadaljevanjem razvojnega cikla Ljubljane. Prevzema mesto z razvejanim sistemom javnih podjetij in zavodov, številnimi odprtimi investicijami ter velikimi pričakovanji prebivalcev. Pomemben bo tudi njegov odnos z državno oblastjo, ki jo vodi Janez Janša.

Največji izziv politične kariere

Zanimivo bo spremljati, kako se bo Mesec znašel v vlogi, v kateri ideološka vprašanja pogosto zasenčijo povsem praktični izzivi – od obnove kanalizacije in gradnje vrtcev do prometnih zastojev, prostorskega načrtovanja in zagotavljanja denarja za velike investicije.

Luka Mesec in Asta Vrečko. FOTO: K. G.

Ljubljana bo z njim dobila župana, ki je bil ob osamosvojitvi Slovenije star štiri leta in pripada generaciji politikov, ki je v javno življenje vstopila po svetovni finančni krizi.

V dvanajstih letih je dokazal, da zna nagovoriti volivce, zgraditi politično stranko in sodelovati pri vodenju države. Zdaj ga čaka drugačen izziv. Ljubljančani ga čez štiri leta ne bodo presojali predvsem po njegovih političnih prepričanjih, temveč po tem, kaj je zgradil, uredil in izboljšal ter kako kakovostno živijo v mestu, ki mu je bilo zaupano.

Taborniki, burek in punk glasba

Tanja Jaklič je zbrala tudi nekaj zanimivosti iz življenja novega ljubljanskega župana. Odraščal je v okolici Železnikov, del otroštva je preživel na kmetiji starih staršev. Kot otrok je pomagal pri različnih kmečkih opravilih. Že kot najstnik je začel razmišljati o družbenih in političnih vprašanjih. V prostem času se rad ukvarja s športom, predvsem z boksom, tekom in tenisom. Sam je nekoč izjavil: »Politika ni boks, ampak šah.«

Luka Mesec in Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik, Matej Družnik

Rad bere knjige, zlasti o zgodovini in družbi, gleda filme in serije ter se sprehaja v naravi. Poleti najraje preživlja čas ob slovenskih rekah. Pred vstopom v politiko se je ukvarjal z organizacijo dogodkov. Zanimala so ga predvsem ekonomija in družbena vprašanja.

V mladosti je obiskoval tabornike, v študentskih letih pa je s prijatelji ustanovil punk skupino Prosti radikali, v kateri se je učil igrati bas kitaro. Skupina sicer ni nikoli nastopala zunaj garaže.

Kot najstnik je rad sedel na traktorju in pomagal pri opravilih na kmetiji. V študentskih letih je imel zelo rad burek in pico. Eden njegovih najljubših kotičkov v Ljubljani je Ljubljanski grad. Zelo rad ima prijazne ljudi in se izogiba nepotrebnim konfliktom. Pri 15 letih je dobil skuter, s katerim je dvakrat grdo padel. Staršema tega sprva ni povedal.

Pred leti se je opisal kot precej romantičen človek, ki potrebuje veliko topline in nežnosti. Med srednjo šolo je med počitnicami delal v tovarni Domel v Železnikih, kjer je sestavljal elektromotorje. Njegova družina ni bila posebej verna, vendar je prejel vse zakramente do birme.