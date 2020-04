Prek spleta kupljeni testi so nezanesljivi

8.32 Conte pozval k pomoči EU

Italijanski premierje v pogovoru za BBC poudaril, da bi morala Evropska unija z ustreznimi in usklajenimi ukrepi pomagati državam članicam, ki jih je pandemija covida-19 najhuje prizadela. Posvaril je, da kriza zaradi pandemije ogroža projekt EU, ki se mora soočiti z najhujšim preizkusom. V Italiji, najhuje prizadeti evropski državi zaradi pandemije, se rast števila novih okužb z novim koronavirusom postopoma umirja, upada tudi dnevno število smrtnih žrtev. Skupno je v Italiji umrlo 17.669 oseb. A italijanski premier je dejal, da bodo kljub tem pozitivnim znakom v državi le počasi in postopoma rahljali drastične ukrepe za zajezitev širjenja bolezni. STATesti za dokazovanje okužb z novim koronavirusom, ki jih je v zadnjem času mogoče dobiti prek spleta, so lahko nepreverjeni in lahko pokažejo lažno pozitivno reakcijo, opozarjajo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Težava različnih spletnih ponudb za samotestiranje na okužbo z novim koronavirusom je namreč njihova premajhna specifičnost, saj test brez certifikatov in strogih preverjanj lahko pokaže lažno pozitivno reakcijo oziroma reagira s protitelesi, ki so nastala zaradi okužb z drugimi nenevarnimi koronavirusi iz preteklosti. STAZdravniki so v Pakistanu organizirali protestni shod, kjer so s sedenjem poskušali opozoriti na izjemno slabe razmere v bolnišnicah ter zahtevali vladne ukrepe in izboljšanje delovnih razmer. Zdravniki namreč nimajo niti zaščitne opreme, zaradi česar so se mnogi okužili. Nekateri okužene bolnike zavračajo. A protest ni trajal dolgo. Policija je zdravnike pretepla s palicami in kopiti pušk, približno 60 jih je noč preživelo v zaporu, poroča Guardian. V Pakistanu je potrjenih nekaj več kot 4300 okužb, a testiranj je malo, zato je dejanska številka mnogo višja.Po tem, ko je bil premier Združenega kraljestva zaradi koronavirusa hospitaliziran in je potreboval celo intenzivno nego, se je po besedah ministra za financezdravje Borisa Johnsona izboljšalo. Britanski premier je dovolj pri močeh, da se je sposoben sam usesti v postelji. Kljub poročanju nekaterih medijev Johnson ni potreboval respiratorja.Varnostni svet Združenih narodov (VS ZN) se bo drevi po srednjeevropskem času predvidoma prek videokonference sestal na prvem zasedanju o pandemiji novega koronavirusa. Več tednov se stalne članice VS ZN niso mogle dogovoriti za zasedanje. Prejšnji teden je devet od desetih nestalnih članic VS ZN z Nemčijo na čelu uradno zahtevalo zasedanje VS ZN z udeležbo generalnega sekretarja ZN, a so nesoglasja nekaterih članic, zlasti nenavadne zahteve ZDA, to onemogočale. Prejšnji teden je sicer Generalna skupščina ZN soglasno sprejela resolucijo, v kateri poziva k mednarodnemu sodelovanju in multilateralizmu v boju proti novemu koronavirusu. To je bilo prvo besedilo svetovne organizacije na temo virusa od izbruha. STAFinančni ministri EU bodo danes popoldne nadaljevali pogajanja o fiskalnem svežnju za blažitev hudih gospodarskih posledic pandemije novega koronavirusa. Največja ovira na poti do kompromisa so nesoglasja med Italijo in Nizozemsko glede pogojevanja pomoči iz evropskega mehanizma za stabilnost in vprašanja skupnega zadolževanja. Nizozemska namreč vztraja pri pogojih, ki jih Italija zavrača, sploh brez obljube skupnih obveznic.STAPortugalski parlament je v sredo odločil, da so izklopi plina, vode in elektrike zaradi neplačanih računov med krizo zaradi koronavirusa prepovedani. V prvem aprilskem tednu se je namreč na zavodih za zaposlovanje kot na novo brezposelnih vsak dan registriralo 40.000 ljudi. Med ukrepi, ki so jih včeraj sprejeli na Portugalskem, je tudi pomilostitev nekaterih zapornikov. Na portugalskem je doslej potrjenih nekaj več kot 13.000 okužb, 380 ljudi je virusu podleglo.