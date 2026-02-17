Posavje bo dobilo svoj zakon, za problemska območja pa 156 milijonov evrov

Vlada je na današnji seji sprejela program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2026-2029. Ta za ukrepe za manj razvita območja namenja 155,9 milijona evrov.

Nabor ukrepov naslavlja izzive nadpovprečnega staranja prebivalstva, odseljevanja mladih, nižje produktivnosti in slabšega konkurenčnega položaja gospodarstva na teh območjih, je naštel minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

Za ukrepe je do leta 2029 načrtovanih 79,9 milijona evrov nepovratnih sredstev in 76 milijonov evrov povratnih sredstev ali skupaj 155,9 milijona evrov. Od tega je za projekte podjetij namenjenih 78,6 milijona evrov in za projekte občin 77,3 milijona evrov. Skupaj bo podprtih 1419 projektov.

Program predvideva revitalizacijo objektov javne infrastrukture, kredite za investicijske projekte v javno infrastrukturo, cestno infrastrukturo, spodbujanje prevozov na klic in organiziranih javnih prevozov za izboljšanje dostopnosti storitev, spodbujanje začetnih investicij in zagonskih podjetij, razvojne kredite in mikrokredite, spodbujanje socialnega podjetništva in zadružništva, komunalno opremljanje poslovnih con za strateške investitorje, izgradnjo javne turistične infrastrukture ter obnovo planinskih objektov.

Jevšek je napovedal tudi pripravo razvojnega zakona za Posavje: »Zanj pripravljamo koncept, ko bodo pripravljena izhodišča, bomo o njih seznanili vlado.« Po njegovih besedah imajo s tovrstnimi zakoni veliko izkušenj, saj bo narejen po vzoru Pomurskega zakona in zakona za oživitev Šaleške regije. Zakon za Posavje bo po njegovih besedah pripravljen v drugi polovici leta.