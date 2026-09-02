Poseben režim z uredbo za posebne policijske naloge

Jutri se zaključi javna obravnava predloga novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, katerega novost je ureditev delovnopravnih razmerij za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše naloge. Med njimi je tudi varovanje najvišjih državnih predstavnikov.

Policija kot vsaka kompleksna organizacija kljub hierarhični in centralizirani strukturi vsebuje posameznike oziroma oddelke znotraj nje, ki imajo drugačne delovnike zaradi zahtevnih in varnostno občutljivih nalog. Na očeh javnosti in objektivov so tisti, ki varujejo najvišje predstavnike države; manj opazno je delo policistov, ki se ukvarjajo s protiterorističnimi nalogami, zaščito prič ali izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov.