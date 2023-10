Poseben zakon za rešitev Kanina malo verjeten

Potem ko je inšpektorat za infrastrukturo v petek izdal začasno prepoved obratovanja krožne kabinske žičnice na Kaninu zaradi pomanjkanja tehnične dokumentacije, je bil na ministrstvu za gospodarstvo na pobudo poslanca Danijela Krivca včeraj sestanek o iskanju rešitve za to primorsko smučišče. Kot je razumeti, je sprejetje posebnega zakona, ki bi zagotovil potrebnih 50 milijonov evrov za zamenjavo krožne kabinske žičnice na Kaninu malo verjetno.

Sestanka sta udeležila tudi ministra za gospodarstvo in za infrastrukturo Matjaž Han in Alenka Bratušek. »Vsi trije sogovorniki se zavedajo pomena smučarskega središča Kanin za razvoj turizma in gospodarstva širše regije Posočja. Obenem pa so se tudi strinjali, da iskanje rešitev v smeri parcialnega reševanja posameznih smučišč ni ustrezno. Ministrstvi bosta zato naprej iskali drugačne možnosti za dolgoročni obstoj in delovanje smučarskega središča na Kaninu,« so sporočili z ministrstva za gospodarstvo.

Iztek obratovalnega dovoljenja

Kot je znano, krožni kabinski žičnici na Kaninu, ki bo prihodnje leto stara 50 let, decembra poteče obratovalno dovoljenje. Občina Bovec kot lastnica Kanina zaradi neustrezne vloge ni bila uspešna na razpisu za sofinanciranje žičniških naložb, zato je ministrstvo za gospodarstvo pripravilo predloga zakona, ki bi v prihodnjih petih letih zagotovil potrebna sredstva, a se je njegovo sprejemanje zataknilo že pred poletjem.

Krivec je za Delo povedal, da se je glede iskanja rešitve za Kanin treba podvizati in jo najti čim prej – ali v okviru posebnega zakona o Kaninu ali v okviru drugih zakonskih rešitev, kot je zakon o žičničarstvu.

Iz Sončnega Kanina po začasnem zaprtju sporočajo, da bo med 9. in 11. oktobrom na krožni kabinski žičnici Kanin potekal strokovno tehnični pregled. Na podlagi tega bodo posredovali objavo o nadaljnjem obratovanju. Proizvajalec opreme, francoska družba Pome, je menda upravljavcu smučišča le poslal dopis, da je žičnica ob ustreznem vzdrževanju še naprej varna za obratovanje.