Posebna bolniška odsotnost zaradi menopavze v Sloveniji?

Po tem, ko so iz Španije prišle novice, da z decembrom uvajajo plačano bolniško odsotnost zaradi menopavze, smo se z vprašanjem, ali o čem podobnem razmišljajo tudi v Sloveniji, obrnili na pristojni ministrstvi. V Španiji bo moral sicer zdravnik ugotoviti zdravstveno stanje, povezano s sekundarno menopavzno motnjo, zaradi katerega ženska začasno ne more opravljati svojega dela.

Kot so za Delo pojasnili z ministrstva za zdravje, veljavna zakonodaja že zdaj omogoča bolniško odsotnost zaradi zdravstvenih težav zaradi menopavze. Pri tem so pojasnili, da menopavza sama po sebi ne pomeni avtomatične upravičenosti do bolniške odsotnosti. »Če so zdravstvene težave tako izrazite, da ženska začasno ni zmožna opravljati svojega dela, lahko zdravnik ugotovi začasno zadržanost od dela. Presoja se opravi individualno glede na zdravstveno stanje in zahteve konkretnega delovnega mesta.«

Povečana stigmatizacija?

Na vprašanje o tem, ali razmišljajo, da bi kaj podobnega, kot so uvedli v Španiji, uvedli tudi pri nas, so pojasnili, da v Sloveniji uvedba posebne bolniške odsotnosti zaradi zdravstvenih težav, povezanih z menopavzo, trenutno ni predvidena. Pravijo, da slovenski sistem temelji na individualni zdravstveni presoji začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni.

»Morebitna uvedba posebne ureditve bi zato zahtevala celovito presojo njenih zdravstvenih, socialnih, finančnih in delovnopravnih učinkov, vključno z vplivom na položaj žensk na trgu dela in varstvom zdravstvenih podatkov. Posebna pravica, vezana izključno na menopavzo, bi lahko ob neustrezni izvedbi tudi povečala stigmatizacijo žensk v določeni starostni skupini ali vplivala na njihove možnosti pri zaposlovanju.«

Podobno so odgovorili tudi z ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Reševanje izpostavljene situacije z možnostjo odsotnosti z dela iz naslova nekakšne specifične odsotnosti z dela (zaradi težav oziroma bolečin, povezanih npr. z menopavzo) bi lahko po njihovem privedlo do stigmatizacije delavke, ki bi izrabila tovrstno možnost odsotnosti z dela, saj bi bil na ta način delodajalec vsaj posredno seznanjen z razlogom odsotnosti z dela.

»Pri že uveljavljenem načinu izkazovanja odsotnosti z dela zaradi zdravstvenega razloga pa velja, da se ta izkaže s potrdilom o upravičeni zadržanosti od dela, torej z bolniškim listom, iz katerega ni razviden razlog odsotnosti delavca. Z njim delavec opraviči odsotnost z dela na podlagi 167. člena zakona o delovnem razmerju, obenem pa je to potrdilo tudi podlaga za obračun nadomestila plače.

K temu dodajajo, da imajo pravico do odsotnosti z dela zaradi težav oziroma bolečin, povezanih npr. z menopavzo zavarovanke v Sloveniji pod enakimi pogoji, kot to velja sicer za ugotavljanje in priznavanje začasne nezmožnosti za delo pri drugih boleznih glede na zdravstveno stanje in delovno mesto, ki ga zavarovanka opravlja.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v prvem odstavku 167. člena že ureja pravico do odsotnosti z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe in v drugih primerih v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, so pojasnili z ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Kot so navedli, je odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov pravica iz delovnega razmerja, glede njenega uresničevanja pa se zakon sklicuje na predpise o zdravstvenem zavarovanju − zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na njegovi podlagi sprejeta pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in druge podzakonske akte, ki so v pristojnosti ministrstva za zdravje. Ta vrsta odsotnosti z dela je plačana odsotnost. Podlaga za nadomestilo plače je določena v 137. členu ZDR-1, ki ureja vprašanje bremena obveznosti plačila tega nadomestila (delodajalec/nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja). Bolniška odsotnost se v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju lahko uresničuje tudi tako, da delavec/delavka dela krajši delovni čas, za preostanek delovnega časa do polnega delovnega časa pa je na bolniškem dopustu.

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Na ministrstvu za zdravje sicer pojasnjuje, da nimajo podatkov o številu žensk in številu izgubljenih delovnih dni zaradi težav, povezanih z menopavzo. Podatki o bolniških odsotnostih se sicer zbirajo po diagnozah, vendar je lahko kot razlog navedena tudi spremljajoča zdravstvena težava, zato podatki, omejeni le na diagnoze, povezane z menopavzo, ne bi nujno pokazali celotnega obsega odsotnosti.

Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport še opozarja na ukrep zagotavljanja enake obravnave na delovnem mestu. ZDR-1 namreč v 6. členu delodajalcu nalaga, da mora delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako obravnavo ne glede na osebne okoliščine, med katerimi zakon posebej določa spol, zdravstveno stanje in tudi starost.

Učinkovanje prepovedi diskriminacije pa se mora nanašati zlasti na zaposlovanje, napredovanje, usposabljanje, izobraževanje, prekvalifikacijo, plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja, odsotnost z dela, delovne razmere in odpoved pogodbe o zaposlitvi. Poudarjajo, da zakon med temeljnimi obveznostmi delodajalca poudarja tudi dolžnost delodajalca, da varuje in spoštuje delavčevo osebnost ter upošteva in ščiti delavčevo zasebnost.