Posebne enote policije na Metelkovi

Povorke se je udeležilo približno 200 ljudi. Foto Blaž Samec

Pogrebni sprevod po ljubljanskih ulicah, kjer so obeležžili smrt kulture. Foto Blaž Samec

Sprevod se je odvil brez incidentov. Foto Blaž Samec

Pod imenom Pogreb kulture se je v ponedeljek popoldne v Ljubljani zbralo približno 200 ljudi, ki se je v protestni povorki sprehodilo z Metelkove proti središču mesta. Pri nekdanji tovarni Rog so simbolno uprizorili pogreb kulture in se razšli. Nekaj pred sedmo zvečer, pa so se na Metelkovi pojavili oboroženi pripadniki posebne policijske enote (PPE).Po poročanju očividcev je skupina 30 - 40 policistov PPE razbijala po zaklenjenih vratih različnih prostorov AKC Metelkova, med drugimi po vratih društva Škuc, društva YHD, Makedonskega kulturnega društva, gejevskega kluba Tiffan, lezbičnega kluba Monokel in stavbi Lovci na Metelkovi, kjer se nahaja več ateljejev. Predstavnik za stiske z javnostmi PU Ljubljanaje za 24ur.com povedal, da je šlo za povsem običajen nadzor lokacije ter kontrolo gostinskih lokalov. Ti so bili med obiskom PPE zaprti, kar je Tomaževic tudi potrdil.»Do intervencije je prišlo dva dni po grožnjah neonacistične skupine “Rumeni jopiči”, ki je na Metelkovi neovirano paradirala z napisom “Porušimo še Metelkovo” ter z nasiljem grozila tudi na socialnih omrežjih,« je dogodek komentiral kolektiv lezbičnega društva Monokel. »Policiji pripadnikov neonacistične skupine ni uspelo identificirati, saj so tik pred prihodom policije pobegnili. Policija prav tako še vedno ni identificirala napadalcev, ki so novembra 2019 nasilno vdrli, grozili in razbijali v klubih Tiffany in Monokel. Pod novim vodstvom policija, ne samo, da ne razrešuje odprtih primerov napadov in groženj iz sovraštva, temveč je pričela z neutemeljenim razkazovanjem policijske sile sama zastraševati uporabnice_ke Metelkove ter ustvarjati vtis, da je Metelkova problem, ki se ga je nujno lotevati s polavtomatskim orožjem.«Opravljanje tovrstnih nadzorov s strani PPE vsekakor ne moremo označiti za nekaj povsem običajnega, na Metelkovi se je to domnevno zgodilo prvič, tudi sicer ni v navadi, da bi PPE opravljale običajne kontrole gostinskih lokalov, zato ne preseneča, da je večina obisk oboroženih članov enote, ki praviloma opravljajo zahtevnejše naloge policije, razumela kot poskus ustrahovanja. Tovrstno državno napenjanje mišic je navkljub uradnim pojasnilom, da je šlo za rutinsko akcijo, nevaren precedens, ki ga potrebno javno nagovoriti in odločno obsoditi.»Pod skrajno desno vlado se policija iz avtonomne, strokovne organizacije, spreminja v nasilniško tolpo, ki generira konflikte in napetosti, namesto da bi izvajala svoje temeljne dolžnosti, ki so: zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države,« so še zapisali v Monoklu.