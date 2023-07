Posebno misijo za članstvo v Varnostnem svetu ZN bo vodil Samuel Žbogar

Posebno misijo za članstvo Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov bo vodil Samuel Žbogar, je na današnji seji odločila vlada. Zaradi novih zadolžitev in večjega obsega dela v New Yorku je zunanje ministrstvo dobilo tudi zeleno luč za 22 dodatnih projektnih zaposlitev.

Posebna misija bo delovala v obdobju slovenskega članstva in statusa opazovalke, torej od 1. oktobra letos do konca leta 2025.

Z oblikovanjem misije se je Slovenija odzvala na prošnjo generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, da imenuje svojega predstavnika v VS ZN ter sporoči imena namestnikov in imena nadomestnih predstavnikov, so sporočili z vlade.

Kot so pojasnili, članstvo v Varnostnem svetu zahteva dodaten angažma in opravljanje nalog, ki presegajo običajno delovanje stalnih predstavništev držav članic pri ZN.

Diplomat z več kot 30 leti izkušenj

Samuel Žbogar, trenutni državni sekretar na zunanjem ministrstvu, je diplomat z več kot 30 leti izkušenj. Med drugim je nekdanji zunanji minister, bil pa je tudi namestnik stalnega predstavnika pri ZN v času prvega članstva Slovenije v Varnostnem svetu.

Veleposlanik Boštjan Malovrh ostaja stalni predstavnik Slovenije pri Združenih narodih in bo vodil slovensko misijo v New Yorku, so še dodali pri vladi. Zaradi dodatnih obveznosti v New Yorku je vlada danes vzpostavila tudi poseben projekt ter dovoljeno število zaposlenih na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve povečala za 22.

Za opravljanje vseh dodatnih nalog za članstvo v VS ZN bo na stalno predstavništvo v New Yorku dodatno napotenih 14 uslužbencev, ki so na ministrstvu zaposleni za nedoločen čas, poleg njih pa bosta tja napotena še dva projektno zaposlena uslužbenca.

Za opravljanje nalog članstva se bo kadrovsko okrepila tudi notranja služba ministrstva v Ljubljani, za kar je predvidenih 20 dodatnih projektnih zaposlitev, še piše v sklepih vlade.

Slovenija bo nestalna članica VS ZN v obdobju 2024–25, potem ko je na glasovanju 6. junija prepričljivo premagala edino konkurentko Belorusijo.