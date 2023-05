Poseg politike ohromi boj proti pranju denarja

V nadaljevanju preberite:

Kaj vse politik postavi na kocko, če se vplete v delo urada za preprečevanje pranja denarja? In kam privede, če organi za preprečevanje pranja denarja s finančnimi podatki, zbranimi v preiskavi, ne ravnajo diskretno? Izkušnji iz Vatikana in Brazilije bi lahko bili v poduk in svarilo, kako nevarna so lahko politično-strankarska igračkanja z uradi za preprečevanje pranja denarja. Čeprav je malo verjetno, da se bo iz tujih napak pri nas kdo želel česa naučiti, lahko vsaj poskusimo.