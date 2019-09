Posegi v varstveni dodatek še v usklajevanju

Socialni transfer višji od pokojnine

530

evrov je zagotovljena pokojnina za 40 let delovne dobe

591

evrov je varstveni dodatek, do katerega so upravičeni starejši od 63 oz. 65 let in ni povezan s prispevkom v pokojninsko blagajno

Največ zadržkov je do znižanja varstvenega dodatka.

Ministrica: Rezi se ne bodo dotikali najbolj ranljivih.

Premier: Ne gre za rezanje, ampak odpravo anomalij.

Ljubljana – Minimalna pokojnina za 40 let dela je danes 530 evrov. Varstveni dodatek, ki je socialni transfer in do katerega so upravičeni starejši od 63 let (ženske) oziroma 65 (moški), ne glede na delovno dobo, pa je 591 evrov. Ker na ministrstvu za delo menijo, da je anomalija v sistemu, če človek za 40 let dela prejme manj, kot je socialna pomoč za starejše, predlagajo, da se slednja zniža. Med ukrepi, ki jih načrtujejo v interventnem zakonu, je največ zadržkov prav do predloga manjšanja varstvenega dodatka.Koalicija se je včeraj usklajevala o predlogu interventnega zakona, ki so ga pripravili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, pogovore pa bodo predvidoma nadaljevali v sredo. Kdaj bo vlada obravnavala interventni zakon, s katerim naj bi prihranili 20 milijonov evrov v enem letu, še ni določeno, najverjetneje pa to še ne bo ta teden.Del predvidenih prihrankov zadeva stroške dela v javnem sektorju in ukrepe, ki so že bili dogovorjeni s sindikati v stavkovnem sporazumu iz leta 2018 in tudi vneseni v anekse h kolektivnim pogodbam, ne veljajo pa za funkcionarje. Zato se za njih nekaj določil ureja v tem zakonu, na primer, da jim za bolniško pripada nadomestilo, ki bremeni delodajalca, v višini 80 odstotkov osnove, jubilejna nagrada pa le, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.Pri otroških dodatkih načrtujejo vpeljavo nove formule pri upoštevanja premoženja, ki naj bi zadevala zlasti tiste, ki imajo večja sredstva na transakcijskih računih v tujini. Kako naj bi to šteli po novem, še ni znano, zagotavljajo pa, da se za večino prejemnikov ne bo nič spremenilo.Načrtujejo tudi znižanje urne postavke za tiste izvajalce osebne asistence, ki imajo manj kot pet uporabnikov, in sicer tako, da jim ne bo priznan strošek za strokovnega vodjo in koordinatorja, ki ju ne potrebujejo.»Predlagali bomo le tiste ukrepe, ki v sistemu povzročajo anomalije ali nepravičnosti, od napačnega ali preozkega zajemanja premoženja, in tam, kjer se nam zadeve v sistemu lomijo,« je komentirala ministricain poudarila, da si bo prizadevala, da se rezi ne bodo dotikali najbolj ranljivih.Največ razburjenja pa povzročata dve določili. Prvo zadeva vse upokojence – izredna uskladitev pokojnin bi bila možna le ob gospodarski rasti. Če bi bila ta tri odstotke BDP, bi se uskladile za en odstotek, pri 4-odstotni rasti za 1,5, pri 5-odstotni pa za dva odstotka.Druga pa je povezana z varstvenim dodatkom. Njegova višina je vezana na denarno socialno pomoč in tako od avgusta znaša 591 evrov, do njega pa so upravičeni trajno nezaposljivi in starejši, če imajo nepremičnino, ki je vredna manj kot 120.000 evrov, manj kot 2500 evrov prihrankov in nimajo finančne pomoči odraslih otrok. Odkar varstveni dodatek ni več transfer, ki bi ga bilo treba vračati iz zapuščine prejemnika, se je število upravičencev skoraj podvojilo, od države pa v povprečju prejmejo po 177 evrov na mesec.Ali je prav, da je socialni transfer, ki lahko pripada tudi tistim, ki so zelo malo delali, višji od pokojnine za 40 let delovne dobe? Po mnenju ministrstva in še marsikoga gre pri tem za nesorazmerje, a bi hkrati morali pričakovati upor ob nameri, da vzamejo nekaj, kar so že dajali. Na ostre kritike se je pred dnevi odzval tudi premier, da ne gre ne za rezanje ne za zujf, ampak za odpravo anomalij. Po njegovih besedah bi ta zakon sprejemali, tudi če bi imeli višjo gospodarsko rast, ker se mu ne zdi normalno, da nekateri dobivajo višjo socialno podporo, kot je najnižja pokojnina in minimalna plača.