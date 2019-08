Posel z umetnostjo, umetnost posla

Predstavljal se je kot slikar. Umetnik. Slikarski študij naj bi končal na Havajih, magistrski leta 2007 na beograjski fakulteti uporabnih umetnosti. Iz umetnosti je poskušal narediti posel, vendar razen trditev, da je imel več kot 200 razstav, ni dokazov, da je bil pri združevanju posla in umetnosti res uspešen.



Ker je finski družbi Patria v drugi polovici prejšnjega desetletja prodal informacije o namerah slovenskega obrambnega ministrstva, povezanih z nabavo oklepnikov, je bil obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora. Višje sodišče je leta 2015 razsodilo, da mora Cekuta vrniti tudi 460.875 evrov, kolikor je po ugotovitvah sodišča dobil za posredovanje zaupnih podatkov. Ko gre za preiskave korupcije, povezane z orožjem, je zadeva Patria II, v kateri je bil obsojen Cekuta, bolj ali manj edina orožarska zadeva, ki se je končala s pravnomočno obsodbo.



Vendar so v državnem zboru že v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja intenzivno razpravljali, kako je bil Jure Cekuta vpleten v posredovanje med izraelsko vojaško industrijo ter slovenskim obrambnim ministrstvom. Pred dvema desetletjema so v državnem zboru premlevali tudi, ali je bil Cekuta posrednik med ameriško družbo Westinghouse, ki ni proizvajala le jedrskih elektrarn, ampak tudi vojaške radarje in drugo vojaško opremo, ter tedanjim predsednikom vlade Janezom Drnovškom. Dokazov, da bi bilo posredovanje Jureta Cekute pri poslu s korporacijo Westinghouse uspešno, ni. Veliko bolj verjetna se zdi informacija, da je Drnovšek, ko je na sedežu ameriške korporacije srečal Cekuto in Petra Rigla, oba odslovil in črtal iz svojega kroga.



Leta 2002 je kandidiral na predsedniških volitvah. Zanj je glasovalo 6184 ljudi, kar je zneslo dobrega pol odstotka oddanih glasov.



Do smrti je trdil, da je bil obsojen po krivici. V zaporu bi se moral zglasiti že konec leta 2017, a je tedaj zaprosil za azil v Bosni in Hercegovini. Zaporno kazen na Dobu je začel prestajati septembra lani, sredi letošnjega julija pa je bil zaradi slabega zdravja začasno izpuščen.