Posilstva na Metelkovi, rokovanje s Titom in era družine Prevc

Konec leta je priložnost za sezname, preglede in različne inventure – tudi za pregled najbolj branih člankov. Za vsak mesec v letu izpostavljamo članek, ki je pritegnil veliko oziroma največ pozornosti bralk in bralcev naše digitalne platforme.

Posilstva na metelkovi

V novo koledarsko leto smo vstopili z zgodbo s področja črne kronike, ki je tudi sicer med najbolj branimi na naši spletni strani. Novinar Boštjan Celec je poročal o posilstvih, ki so se zgodila na območju Metelkove v Ljubljani. Ljubljančan, ki je poklical na 113, je povedal, da je ženska kričala ves čas do prihoda policistov, ki so na Masarykovo prispeli hitro po njegovem klicu.

O decembrskem sumu posilstva javnost ni izvedela ne iz statističnega pregleda dogajanj GPU ne iz dnevnega biltena PU Ljubljana o kriminalnih dogodkih tistega dne na območju uprave.

Poti nazaj ni več

Februarja je najbolj odmeval intervju s profesorjem dr. Juretom Leskovcem, ki poučuje na Stanfordu. Je tudi oče» izjemnega programa ASEF za slovenske študente. Preboji pri umetni inteligenci se odvijajo s svetlobno hitrostjo, je v intervjuju z dopisnico iz Washingtona Barbaro Kramžar ocenil eden največjih slovenskih strokovnjakov za nove tehnologije.

Profesor računalništva na znameniti ameriški univerzi Stanford je odraščal v mali slovenski vasici Šentjošt, zvedavost in vztrajnost pa sta ga pripeljali v center svetovnega raziskovanja v kalifornijski Silicijevi dolini. »Ta čas je še posebej pomemben za mlade,« je povedal v intervjuju. »Da bi uspeli v dobi umetne inteligence, morajo razviti kombinacijo tehničnih veščin, prilagodljivosti in človeško usmerjenega razmišljanja.«

Marec je čas za Planico

Planiški organizatorji vsako leto napovejo športni spektakel. Tudi vsebine o smučarskih skokih so – predvsem po zaslugi odličnih članov družine Prevc – zelo pogosto med najbolj branimi na naši spletni strani.

Direktor skakalnih tekmovanj za svetovni pokal Sandro Pertile je leta 2023, ko je svoje smuči postavil v kot Peter Prevc, Cenetu Prevcu navrgel: »Lani si kariero končal ti, zdaj Peter, Domnu pa to prepovejte za deset let!«

Kvalifikacije za letošnjo Planico se bodo odvile v četrtek, 26. marca, finale pa bo na sporedu od 27. do 29. marca.

Tito se je rokoval z vsemi, le z njim ne

Aprila je pri založbi Buča izšla avtobiografija košarkarske legende Aljoša Žorge. V pogovoru z Nedelovim novinarjem Lucijanom Zalokarjem je povedal, kako je začel svojo športno pot, delil vtise o olimpijskem srebru iz Mehike in zlatu na svetovnem prvenstvu v Ljubljani, spregovoril pa tudi o zanimivi zgodovini njegove rodbine in poslovnih poteh, po katerih je stopal po košarkarski karieri.

Zakaj se Josip Broz – Tito po osvojitvi zlate kolajne na domačem svetovnem prvenstvu leta 1970 ni želel rokovati z njim?

Vsi so si zaželeli novega člana

V mesecu maju je veliko pozornosti bralk in bralcev požela novica, da igralec Bojan Emeršič s soprogo, igralko Viktorijo Bencik Emeršič pričakuje tretjega otroka. V intervjuju z novinarko Uršo Izgoršek je spregovoril o tem, da v Sloveniji nimamo več avtoritete, ki bi ji ljudje prisluhnili, ki bi imela vpliv.

»Nikoli nisem volil določenega človeka, vedno sem volil samo to, kar je podprlo tisto, kar je zame svoboda. Ne zanima me ideologija, ne leva ne desna. Zanima me le to, kdo mi pusti živeti tako, kot si želim. Mislim, da živim pošteno, da se ukvarjam s poštenimi stvarmi, da razmišljam o stvareh, da vidim širši svet, da upoštevam različne manjšine, saj vsaka od njih prispeva nekaj tej družbi. Če mi tega nekdo ne pusti, ga pač ne morem voliti,« je še povedal.

Luka zdrsnil s prvega na četrto mesto

Luka je bilo 23 let zapored najpogostejše ime v Sloveniji za fantka, potem pa je leta 2024 zdrsnilo na četrto mesto. O najbolj priljubljenih imenih za novorojenčke smo pisali junija. Med novorojenkami jih je leta 2024 ponovno največ dobilo ime Ema. Koliko otrok se je lani v povprečju rodilo na dan in na katerega največ?

Drama s spletno trgovino

Spletna trgovina KupiHitro se je po nenadni odpovedi zaposlenim in zaprtju poslovanja sredi lanskega poletja soočala s hudimi obtožbami. Podjetje PJU, ki je v preteklih letih postalo prepoznavno kot upravljavec ene največjih spletnih trgovin v Sloveniji, KupiHitro.si, je nenadoma prenehalo delovati.

Spletna stran je od konca junija nedostopna, skladišče v Zalogu zaklenjeno, 95 zaposlenih pa brez dostopa do delovnega mesta, plač, prispevkov in regresa.

Sta mlada slovenska »podjetnika« izčrpala podjetje in denar skrila v Dubaju, smo se spraševali v najbolj brani julijski vsebini.

Potovanja z Brnika

Med pomladjo in poletjem so na največjem slovenskem letališču zabeležili rast števila potnikov, tudi zahvaljujoč novim povezavam, ki so jih vzpostavili. Vlada povezljivost Slovenije podpira s sofinanciranjem letalskih povezav z Brnika.

Ljubljansko letališče je v prvih sedmih mesecih lanskega leta prepeljalo več kot 870.000 potnikov, kar je sedem odstotkov več kot v istem obdobju leta 204. Do konca lanskega leta so načrtovali, da jih bodo našteli 1,5 milijona.

Kam je izginila Greta T.?

Septembra je bil med najbolj branimi vsebinami na spletni strani delo.si komentar novinarke Pie Prezelj o mladi švedski aktivistki Greti Thunberg.

Pia Prezelj v komentarju piše, da je Greta Thunberg udeležbo podnebnih vrhov zamenjala za proteste in akcije, ki so opozarjali na prepletenost kolonializacije, militarizacije ter izkoriščanja človeških in naravnih virov, vse to pa podčrtala z odločno kritiko izraelske okupacije Palestine, in v istem trenutku izginila iz medijev, tako evropskih kot ameriških.

Za lažjo predstavo: po podatkih Google Trends je zanimanje za Greto Thunberg v primerjavi z letom 2019 padlo za kar 97 odstotkov. Kajti na udaru niso več zgolj onesnaževalci, marveč tudi vzvodi kapitalističnega sistema, in če vemo kaj, vemo to, da slednji rad brani svoje interese.

Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič?

Potem ko so se v javnosti začele pojavljati informacije, da med zaposlenimi na javni televiziji krožijo govorice, da naj bi se vodstvo odločilo za zamenjavo urednika Tarče Boštjana Kogovška, možno pa naj bi bilo tudi sankcioniranje novinarke Vanje Gligorović, je sredi oktobra razburila tudi nenadna odsotnost voditeljice Erike Žnidaršič.

V službi za odnose z javnostmi RTV Slovenija so bili z odgovori skopi.

»Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim,« je v uvodu intervjuja z znanim slovenskim športnikom zapisal Nedelov novinar Grega Kališnik. Njun pogovor je bil najbolj brana vsebina meseca novembra.

Ko so ga biološki starši zapustili, je Darko Đurić dobil dom pri rejniški družini, z leti postal vrhunski paraplavalec, svetovni in evropski prvak, svetovni rekorder, zdaj, kot motivacijski govornik, pa je svojih 36 let v soavtorstvu z Vladimirjem Habjanom popisal v knjigi Plosk ene roke, ki je tik pred intervjujem izšla pri založbi Chiara.

Darko Đurić se je rodil brez leve roke in brez obeh nog. Njegovi starši so imeli že dva otroka, tretji, Darko, je bil zanje pretežko breme. Dve leti je preživel po zavodih, potem sta ga v rejo vzela zakonca Debeljak iz Podbrezij pri Naklem, ki sta že imela svoje štiri otroke. Darko je dobil dom.

Tako, kot smo začeli leto, ga (nažalost) tudi končujemo. Z novico o smrti odličnega slovenskega glasbenika Aleša Hadalina. Bil je med drugim ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma.

Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto in bil eden od naših najizvirnejših raziskovalcev človeškega glasu in petja. Leta 2003 je s skladbo Norec na Festivalu slovenskega šansona prejel nagrado za najboljšo interpretacijo.