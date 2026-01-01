  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Posilstva na Metelkovi, rokovanje s Titom in era družine Prevc

    Kaj ste v letu 2025 najraje in najbolj pogosto klikali in brali na spletni strani delo.si?
    Spletna stran delo.si. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Spletna stran delo.si. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    R. I.
    1. 1. 2026 | 06:00
    9:13
    A+A-

    Konec leta je priložnost za sezname, preglede in različne inventure – tudi za pregled najbolj branih člankov. Za vsak mesec v letu izpostavljamo članek, ki je pritegnil veliko oziroma največ pozornosti bralk in bralcev naše digitalne platforme. 

    Posilstva na metelkovi

    V novo koledarsko leto smo vstopili z zgodbo s področja črne kronike, ki je tudi sicer med najbolj branimi na naši spletni strani. Novinar Boštjan Celec je poročal o posilstvih, ki so se zgodila na območju Metelkove v Ljubljani. Ljubljančan, ki je poklical na 113, je povedal, da je ženska kričala ves čas do prihoda policistov, ki so na Masarykovo prispeli hitro po njegovem klicu. 

    O decembrskem sumu posilstva javnost ni izvedela ne iz statističnega pregleda dogajanj GPU ne iz dnevnega biltena PU Ljubljana o kriminalnih dogodkih tistega dne na območju uprave.

    image_alt
    Iz zapuščene hiše blizu Metelkove slišal posilstvo in poklical policijo

    Poti nazaj ni več

    Februarja je najbolj odmeval intervju s profesorjem dr. Juretom Leskovcem, ki poučuje na Stanfordu. Je tudi oče» izjemnega programa ASEF za slovenske študente. Preboji pri umetni inteligenci se odvijajo s svetlobno hitrostjo, je v intervjuju z dopisnico iz Washingtona Barbaro Kramžar ocenil eden največjih slovenskih strokovnjakov za nove tehnologije.

    Profesor računalništva na znameniti ameriški univerzi Stanford je odraščal v mali slovenski vasici Šentjošt, zvedavost in vztrajnost pa sta ga pripeljali v center svetovnega raziskovanja v kalifornijski Silicijevi dolini. »Ta čas je še posebej pomemben za mlade,« je povedal v intervjuju. »Da bi uspeli v dobi umetne inteligence, morajo razviti kombinacijo tehničnih veščin, prilagodljivosti in človeško usmerjenega razmišljanja.«

    image_alt
    Zgodili se bodo veliki premiki. Poti nazaj ni več

    Marec je čas za Planico

    Planiški organizatorji vsako leto napovejo športni spektakel. Tudi vsebine o smučarskih skokih so – predvsem po zaslugi odličnih članov družine Prevc – zelo pogosto med najbolj branimi na naši spletni strani.

    Direktor skakalnih tekmovanj za svetovni pokal Sandro Pertile je leta 2023, ko je svoje smuči postavil v kot Peter Prevc, Cenetu Prevcu navrgel: »Lani si kariero končal ti, zdaj Peter, Domnu pa to prepovejte za deset let!« 

    Kvalifikacije za letošnjo Planico se bodo odvile v četrtek, 26. marca, finale pa bo na sporedu od 27. do 29. marca. 

    image_alt
    Sandro Pertile ukazal Cenetu Prevcu: Domnu to prepovejte za deset let!

    Tito se je rokoval z vsemi, le z njim ne

    Aprila je pri založbi Buča izšla avtobiografija košarkarske legende Aljoša Žorge. V pogovoru z Nedelovim novinarjem Lucijanom Zalokarjem je povedal, kako je začel svojo športno pot, delil vtise o olimpijskem srebru iz Mehike in zlatu na svetovnem prvenstvu v Ljubljani, spregovoril pa tudi o zanimivi zgodovini njegove rodbine in poslovnih poteh, po katerih je stopal po košarkarski karieri.

    Zakaj se Josip Broz – Tito po osvojitvi zlate kolajne na domačem svetovnem prvenstvu leta 1970 ni želel rokovati z njim?

    image_alt
    Tito se je rokoval z vsemi, le z mano ne
     

    Vsi so si zaželeli novega člana

    V mesecu maju je veliko pozornosti bralk in bralcev požela novica, da igralec Bojan Emeršič s soprogo, igralko Viktorijo Bencik Emeršič pričakuje tretjega otroka. V intervjuju z novinarko Uršo Izgoršek je spregovoril o tem, da v Sloveniji nimamo več avtoritete, ki bi ji ljudje prisluhnili, ki bi imela vpliv.

    »Nikoli nisem volil določenega človeka, vedno sem volil samo to, kar je podprlo tisto, kar je zame svoboda. Ne zanima me ideologija, ne leva ne desna. Zanima me le to, kdo mi pusti živeti tako, kot si želim. Mislim, da živim pošteno, da se ukvarjam s poštenimi stvarmi, da razmišljam o stvareh, da vidim širši svet, da upoštevam različne manjšine, saj vsaka od njih prispeva nekaj tej družbi. Če mi tega nekdo ne pusti, ga pač ne morem voliti,« je še povedal. 

    image_alt
    Bojan Emeršič: Vsi štirje smo si zaželeli novega družinskega člana

    Luka zdrsnil s prvega na četrto mesto

    Luka je bilo 23 let zapored najpogostejše ime v Sloveniji za fantka, potem pa je leta 2024 zdrsnilo na četrto mesto. O najbolj priljubljenih imenih za novorojenčke smo pisali junija. Med novorojenkami jih je leta 2024 ponovno največ dobilo ime Ema. Koliko otrok se je lani v povprečju rodilo na dan in na katerega največ? 

    image_alt
    Mark, Jakob, Filip, Ema, Mia, Julija

    Drama s spletno trgovino

    Spletna trgovina KupiHitro se je po nenadni odpovedi zaposlenim in zaprtju poslovanja sredi lanskega poletja soočala s hudimi obtožbami. Podjetje PJU, ki je v preteklih letih postalo prepoznavno kot upravljavec ene največjih spletnih trgovin v Sloveniji, KupiHitro.si, je nenadoma prenehalo delovati. 

    Spletna stran je od konca junija nedostopna, skladišče v Zalogu zaklenjeno, 95 zaposlenih pa brez dostopa do delovnega mesta, plač, prispevkov in regresa.

    Sta mlada slovenska »podjetnika« izčrpala podjetje in denar skrila v Dubaju, smo se spraševali v najbolj brani julijski vsebini.

    image_alt
    Sta mlada slovenska »podjetnika« izčrpala podjetje in denar skrila v Dubaju?

    Potovanja z Brnika

    Med pomladjo in poletjem so na največjem slovenskem letališču zabeležili rast števila potnikov, tudi zahvaljujoč novim povezavam, ki so jih vzpostavili. Vlada povezljivost Slovenije podpira s sofinanciranjem letalskih povezav z Brnika. 

    Ljubljansko letališče je v prvih sedmih mesecih lanskega leta prepeljalo več kot 870.000 potnikov, kar je sedem odstotkov več kot v istem obdobju leta 204. Do konca lanskega leta so načrtovali, da jih bodo našteli 1,5 milijona.

    image_alt
    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Kam je izginila Greta T.?

    Septembra je bil med najbolj branimi vsebinami na spletni strani delo.si komentar novinarke Pie Prezelj o mladi švedski aktivistki Greti Thunberg.

    Pia Prezelj v komentarju piše, da je Greta Thunberg udeležbo podnebnih vrhov zamenjala za proteste in akcije, ki so opozarjali na prepletenost kolonializacije, militarizacije ter izkoriščanja človeških in naravnih virov, vse to pa podčrtala z odločno kritiko izraelske okupacije Palestine, in v istem trenutku izginila iz medijev, tako evropskih kot ameriških. 

    Za lažjo predstavo: po podatkih Google Trends je zanimanje za Greto Thunberg v primerjavi z letom 2019 padlo za kar 97 odstotkov. Kajti na udaru niso več zgolj onesnaževalci, marveč tudi vzvodi kapitalističnega sistema, in če vemo kaj, vemo to, da slednji rad brani svoje interese.

    image_alt
    Izginotje Grete Thunberg

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič?

    Potem ko so se v javnosti začele pojavljati informacije, da med zaposlenimi na javni televiziji krožijo govorice, da naj bi se vodstvo odločilo za zamenjavo urednika Tarče Boštjana Kogovška, možno pa naj bi bilo tudi sankcioniranje novinarke Vanje Gligorović, je sredi oktobra razburila tudi nenadna odsotnost voditeljice Erike Žnidaršič

    V službi za odnose z javnostmi RTV Slovenija so bili z odgovori skopi. 

    image_alt
    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    »Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim,« je v uvodu intervjuja z znanim slovenskim športnikom zapisal Nedelov novinar Grega Kališnik. Njun pogovor je bil najbolj brana vsebina meseca novembra. 

    Ko so ga biološki starši zapustili, je Darko Đurić dobil dom pri rejniški družini, z leti postal vrhunski paraplavalec, svetovni in evropski prvak, svetovni rekorder, zdaj, kot motivacijski govornik, pa je svojih 36 let v soavtorstvu z Vladimirjem Habjanom popisal v knjigi Plosk ene roke, ki je tik pred intervjujem izšla pri založbi Chiara.

    Darko Đurić se je rodil brez leve roke in brez obeh nog. Njegovi starši so imeli že dva otroka, tretji, Darko, je bil zanje pretežko breme. Dve leti je preživel po zavodih, potem sta ga v rejo vzela zakonca Debeljak iz Podbrezij pri Naklem, ki sta že imela svoje štiri otroke. Darko je dobil dom.

    image_alt
    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Tako, kot smo začeli leto, ga (nažalost) tudi končujemo. Z novico o smrti odličnega slovenskega glasbenika Aleša Hadalina. Bil je med drugim ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. 

    Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto in bil eden od naših najizvirnejših raziskovalcev človeškega glasu in petja. Leta 2003 je s skladbo Norec na Festivalu slovenskega šansona prejel nagrado za najboljšo interpretacijo.

    image_alt
    Umrl je Aleš Hadalin

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

    Uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta zaznamovala dva Slovenca: Domen Prevc s prepričljivo zmago in Timi Zajc z diskvalifikacijo.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrla je Tatiana Schlossberg, vnukinja Johna F. Kennedyja

    Pred mesecem je razkrila, da so ji maja lani, kmalu po rojstvu drugega otroka, diagnosticirali akutno mieloično levkemijo.
    30. 12. 2025 | 21:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Kdo je najbolj priljubljen politik leta 2025 v Sloveniji?

    Največji padec ocene v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 pa je doživel Vladimir Prebilič.
    31. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Pregled leta

    Posilstva na Metelkovi, rokovanje s Titom in era družine Prevc

    Kaj ste v letu 2025 najraje in najbolj pogosto klikali in brali na spletni strani delo.si?
    1. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
