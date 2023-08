Poškodovan most na Vidmu, promet po glavni zasavski cesti ni več mogoč

Most čez Kamniško Bistrico na zasavski glavni cesti med naseljema Videm in Beričevo je narasla reka danes okoli 14. ure tako močno poškodovala, da je odslej zaprt za ves promet.

Reka je odnesla zgornjo plast asfalt in naredila veliko luknjo. Kdaj bo država pristopila k sanaciji objekta ni znano.

Kolone vozil so v zgodnjih popoldanskih urah obstale na zasavski glavni cesti Litija–Šentjakob, saj promet čez most zaradi poškodb ni več mogoč. Obvoz za osebna vozila iz ljubljanske in iz litijske smeri je možen po občinski lokalni cesti, vendar so se prebivalci v nekaterih naseljih v občini Dol pri Ljubljani že doslej pritoževali zaradi čezmernega prometa mimo njihovih stanovanjskih hiš, in sicer na Vidmu, v Beričevem in v Brinju.

FOTO: Občina Dol pri Ljubljani

Za tovorna vozila pa bo vožnja v Litijo in v Šmartno pri Litiji odslej onemogočena, saj obvoza po ozki in nevarni lokalni cesti skozi omenjena tri dolska naselja ni možno vzpostaviti, so sporočili iz občine Dol pri Ljubljani.

Vozniki tovornih vozil bodo morali odslej voziti po štajerski avtocesti do Trojan in nato čez Izlake in Zagorje ob Savi v Litijo. Povprečni letni dnevni promet po zasavski glavni cesti od Litije do Šentjakoba je lani znašal okoli 9000 motornih vozil.