Poskus prevare z lažnimi elektronskimi sporočili

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Iz Nove Ljubljanske banke (NLB) so opozorili stranke, naj bodo pozorne na poskus zlorabe s pošiljanjem lažnih elektronskih sporočil. V sporni elektronski pošti je navedeno, da je pošiljateljica NLB, namen lažnega sporočila pa je, da s pomočjo spletnega obrazca od posameznikov pridobijo osebne podatke.Pri NLB vsem prejemnikom spornega elektronskega sporočila svetujejo, da ga nemudoma izbrišejo. Če je prejemnik že izpolnil lažni elektronski obrazec in s tem posredoval svoje podatke, pa pozivajo, naj takoj prekliče, blokira plačilne in kreditne kartice ter takoj zamenja gesla za vstop v elektronsko banko NLB Klik. Preklic lahko uredijo po telefonu, spletu ali v matični poslovalnici.Dogodek so v banki že prijavili nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost Si-cert.