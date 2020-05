FOTO:»Poskušam oživiti podobo, da začne komunicirati«

Janković o Stanovniku

Ljubljanski župan Zoran Janković in častni predsednik ZZB za vrednote NOB sta bila prijatelja in tovariša in sta se velikokrat srečala na partizanskih slovesnostih. Med drugim tudi ob 70-obletnici ustanovitve Dolomitskega partizanskega odreda. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Optimizem in simpatičnost, ki ju je širil med ljudmi, sta me navduševala.«



Izdelek še ni nared

Metodu Frlicu je z umetniško tankočutnostjo uspelo v izdelek vdahniti Stanovnikovo podobo in značaj. FOTO: D. C.

Stanovnikov kip bodo v Ljubljani slovesno odkrili julija ali avgusta.

Kipar Metod Frlic zdaj čaka, da kip odlije v bron in izdela podstavek.

Janez Stanovnik je bil zaslužen za prepoved mitinga resnice v Ljubljani leta 1990.

Ljubljana – Čeprav je županše pred razglasitvijo epidemije marca napovedal, da bo doprsni kip Janeza Stanovnika, delo akademskega kiparja, postavljen in slovesno odkrit 9. maja ob dnevu zmage, je epidemija koronavirusa preprečila še eno spominsko slovesnost. Kip nameravajo postaviti na Trgu narodnih herojev v bližini že obstoječih kipov Staneta Kavčiča in Franceta Bučarja.»Zaradi koronavirusa se ta slovesnost žal ni zgodila. Ko se bodo razmere izboljšale, bomo poiskali primeren datum,« so sporočili z ljubljanske mestne občine., predsednik ZZB za vrednote NOB, je povedal, da sta zdaj mogoča dva datuma: 4. julij, ko so v nekdanji državi praznovali dan borca, ali pa Stanovnikov rojstni dan, 4. avgusta. »Vse bo odvisno od epidemioloških razmer,« je pristavil Križman.Na vprašanje, v kakšnem spominu mu ostaja Janez Stanovnik , jeodgovoril, da je zelo ponosen, ker bodo s postavitvijo spomenika častnemu meščanu tako izkazali spoštovanje do človeka z veliko začetnico, ki je s svojim delom pomembno prispeval k oblikovanju naše države. S svojimi prepričanji in zavzemanjem za spoštovanje vrednot NOB ter človeškega dostojanstva je lahko vsem za zgled.»Z bogatimi življenjskimi izkušnjami in pronicljivim umom je bil nadvse zanimiv sogovornik. Vedno je goreče zagovarjal jasno izoblikovana stališča in bil odločen pri svojih dejanjih. Hvaležen sem za trenutke, ki sem jih imel priložnost deliti s takim človekom, in ga globoko spoštujem. S tovarišem Janezom me veže neskončno veliko lepih spominov,« je sklenil župan Janković.Mlajše generacije se ga spominjajo predvsem po tem, da je kot takratni predsednik predsedstva Slovenije zaključil svoj mandat s prepovedjo tako imenovanega mitinga resnice v Ljubljani, s sprejetjem amandmajev k slovenski ustavi in sprejetjem zakona o večstrankarskih volitvah.Kipar Metod Frlic pravi, da je vodstvo občine zaprosil, naj ga o prireditvi obvestijo pravočasno, da se kip lahko še odlije v bron in da zanj izdela podstavek. »S portretom Janeza Stanovnika grem proti koncu, zdaj so na vrsti le še odločilni dotiki,« je povedal Frlic. Na vprašanje, katero podrobnost je bilo najtežje izdelati, je dejal, da na to težko odgovori, ker se zdaj enakomerno vrti po portretu in ga počasi gradi, ruši in spet gradi. »Tako poskušam oživiti podobo, da začne komunicirati,« je povedal umetnik.»Portret, ki sem vam ga poslal prvič [to je bilo marca], sem potem zrušil in začel z novim. To je včasih dolgotrajen proces študija portretiranca in v vsakem trenutku moram biti sposoben njegov del porušiti in narediti novega. Gospod Stanovnik je bil občudovanja vredna osebnost, njegova optimizem in simpatičnost, ki ju je širil med ljudmi, sta me navduševala. Pri njem sem iskal tisto njegovo hudomušnost, ki je sicer nisem smel preveč poudariti, saj za mesto, kjer bo portret postavljen, to ne bi bilo primerno. Portret je zame končan takrat, ko ne vem več, kaj bi še popravil. Včasih je lahko hipna modelacija, drugič dolgotrajna obdelava. Najbolj mi je všeč, če me ne preganja čas, če je pa še kreativna svoboda, so to čista nebesa. To časovno lahko pomeni teden ali pa pol leta,« je sklenil Frlic. Med drugim je tudi avtor trinajstih portretov Aleje znamenitih oziroma zaslužnih Ločanov v Škofji Loki.